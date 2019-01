Forças da Nigéria invadem jornal e prendem jornalistas

As forças de segurança da Nigéria invadiram e vasculharam ao menos duas das redações do jornal Daily Trust e prenderam dois de seus jornalistas, alegando a publicação de “notícias imprecisas” sobre a ação do grupo extremista Boko Haram.

O editor do Daily Trust, Uthman Abubakar, e o repórter Ibrahim Sawab foram presos na redação localizada em Maiduguri, no nordeste do país, enquanto a sede da publicação, em Abuja, foi revistada por soldados. Há relatos de invasões policiais também na redação do jornal em Lagos, a maior cidade nigeriana.

“O ataque foi uma resposta à reportagem informando haver uma preparação militar para retomar a cidade de Baga, que foi dominada pelo Boko Haram na última semana”, afirmou uma fonte do jornal. “Eles procuravam o repórter Hamza Idris, que escreveu a reportagem. Mas, como não o encontraram, prenderam outros dois jornalistas”, declarou outra pessoa, que pediu anonimato.

Armados, os policiais apreenderam telefones e laptops de todos os jornalistas presentes em Maiduguri e fecharam a redação temporariamente. “Eles retiraram as pessoas e fecharam o prédio, o que significa que amanhã não estaremos nas bancas pela primeira vez em 20 anos”, disse outra fonte.

Garba Shehu, porta-voz do presidente nigeriano, declarou no Twitter que “o governo ordenou que os militares deixassem as instalações do Daily Trust, e a ordem foi cumprida. As questões entre os militares e o jornal, como afetam a cobertura da guerra no nordeste, serão resolvidas por meio do do diálogo”.

The Federal Government has directed the military to vacate the premises of @daily_trust and the order has been complied with. Issues between the military and the newspaper as they affect the coverage of the war in the Northeast will be resolved through dialogue. — Garba Shehu (@GarShehu) January 6, 2019

Além da invasão e das prisões em Maiduguri, a edição online do jornal publicou fotos da abordagem de policiais à sede, em Abuja. Operações similares prosseguiram em Lagos.

O Daily Trust informou, no dia 31 de dezembro, a tomada de seis cidades no norte da Nigéria pelo Boko Haram, incluindo Baga. A notícia contraria o discurso público do Exército nigeriano, que afirma não haver controle de nenhuma cidade da região pelo grupo terrorista.

Em contato com a rede Al Jazeera, o Exército nigeriano declarou ter tomado medidas contra “notícias imprecisas” e “a divulgação de informações militares, enfraquecendo a segurança nacional”. As forças armadas negam que prenderam os jornalistas “para silenciar a imprensa”, mas para que “percebam a importância da Força Nacional”.

Soldados realizaram operações semelhantes na sede do mesmo jornal em 2013, em uma tentativa fracassada de prender o repórter Hamza Idris por outra reportagem considerada crítica sobre os conflitos com o Boko Haram. O Exército alegou a época que números “irreais” foram divulgados sobre os confrontos.

O Boko Haram luta para impor um Estado islâmico na Nigéria, país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristão no sul, a região rica em petróleo. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 20.000 pessoas morreram desde o começo da insurgência jihadista, em 2009, e cerca de 1,6 milhão de pessoas se viram forçadas a deixar seus lares.

(Com EFE e AFP)