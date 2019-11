Forças Armadas pedem que Evo Morales renuncie para pacificar a Bolívia

O general Williams Kaliman, comandante-chefe das Forças Armadas, pediu neste domingo (10) ao presidente Evo Morales que renuncie, em meio a protestos por sua questionada reeleição na votação de 20 de outubro, nas qual a Organização de Estados Americanos (OEA) apontou irregularidades.

“Após analisar a situação conflituosa interna, pedimos ao presidente de Estado que renuncie a seu mandato presidencial permitindo a pacificação e a manutenção da estabilidade, pelo bem da nossa Bolívia”, disse o general Kaliman à imprensa.

O pedido foi reforçado pelo comandante geral da Polícia, general Vladimir Yuri Calderón: “Nos somamos ao pedido do povo boliviano de sugerir ao senhor presidente Evo Morales que apresente sua renúncia para pacificar o povo da Bolívia”, declarou.

Desde as eleições de 20 de outubro, nas quais Morales foi reeleito para um quarto mandato de cinco anos, o país é palco de protestos multitudinários, paralisações e episódios violentos, que deixaram três mortos.

Novas eleições

A Secretaria-Geral da OEA qualificou as eleições realizadas na Bolívia de fraudulentas e pediu, também neste domingo, sua anulação, seguida da realização de novas eleições com um órgão eleitoral. Após o comunicado, o presidente Evo Morales decidiu convocar novas eleições gerais e renovar a totalidade de magistrados do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

(Com AFP)