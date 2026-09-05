Forças Armadas dos Estados Unidos atacam três navios do Irã

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As Forças Armadas dos EUA atacaram três navios tanque de petróleo iranianos em retaliação a mísseis lançados pelo Irã contra navios de guerra americanos. O Centcom confirmou a ação, destacando que os navios iranianos financiam a Guarda Revolucionária e enviou um recado claro sobre o custo econômico por ataques.

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As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram três navios iranianos de petróleo bruto neste sábado, 5. Os disparos foram feitos após o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (CGRI) lançar mísseis balísticos contra dois navios de guerra da Marinha norte-americana que patrulhavam as águas na região.

O ataque americano foi anunciado hoje pelas Forças do Comando Central dos EUA (Centcom) em Tampa, na Flórida. “Um porta-aviões e um contratorpedeiro de mísseis guiados dos EUA conseguiram escapar de múltiplos ataques iranianos não provocados. Nenhum militar americano ficou ferido”, diz o comunicado do Centcom.

“Após os ataques fracassados do Irã, o CENTCOM inutilizou permanentemente os navios-tanque de petróleo bruto do CGRI ‘M/T Downy’, ao largo da costa da Ilha de Kharg, e o ‘M/T Stark 1’, próximo a Jask”, diz o comunicado. O Centcom supervisiona as operações militares dos EUA em todo o Oriente Médio.

“As forças americanas também destruíram completamente o navio-tanque ‘M/T Kylo’, também conhecido como ‘Noxen’, que estava sem carga, no Golfo de Omã”. Esta última embarcação foi atingida em vários pontos críticos para torná-la inoperante, após a tripulação ter recebido ordens para abandonar o navio, diz o Centcom.

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Segundo os EUA, os três navios-tanque iranianos fazem parte de uma rede clandestina multibilionária que financia a Guarda Revolucionária e seus grupos aliados na região. O Irã não dispõe de meios para defendê-los.

O almirante Brad Cooper, que comanda o Centcom, disse que a mensagem aos iranianos é clara: “Se vocês dispararem contra dois de nossos navios, imporemos um custo econômico ainda maior — eliminando três dos seus”, disse Cooper. “Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se necessário, destruir a limitada e exposta frota de petróleo do Irã. ”

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Os ataques a embarcações iranianas foram noticiados hoje pelas agências da nação dos aiatolás. Os dois lados iniciaram ataques no início da manhã deste sábado pela primeira vez em mais de um mês. Teerã não tinha reconhecido de imediato os ataques a navios dos EUA, mas as imagens da destruição foram distribuídas pelo Centcom.

O cessar-fogo de dois meses entre os EUA e o Irã expirou no mês passado e, nesse prazo, não foi negociado um acordo diplomático para cessar as hostilidades dos dois lados. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que o país adotará medidas econômicas rigorosas contra o Irã e outras nações que auxiliem as relações comerciais com Teerã.

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Em agosto, Trump anunciou que exigirá que o Irã pague indenização por “todas as pessoas que matou e feriu gravemente”. Foi uma resposta do presidente norte-americano à tentativa do Irã de obter compensação por danos sofridos em decorrência de ataques.

“É uma ideia interessante, porque agora estou, da mesma forma, exigindo indenização do Irã por todas as pessoas que eles mataram e feriram gravemente com suas bombas e em muitos conflitos”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. O presidente quer ainda indenização do Irã pelo atentado de outubro de 2000 contra o contratorpedeiro de mísseis guiados da Marinha dos EUA, o USS Cole, em um porto iemenita.