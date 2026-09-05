🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Forças Armadas dos Estados Unidos atacam três navios do Irã

Ação foi uma represália à Guarda Revolucionária, que tentou atingir porta-aviões e um contratorpedeiro norte-americanos

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 13h24
Explosão de um objeto não identificado sobre um fundo azul escuro, com chamas alaranjadas e fumaça branca densa subindo
Forças Armadas dos EUA atacaram navios iranianos -  (Forças Armadas dos EUA/Reprodução)
Continua após publicidade
Forças Armadas dos Estados Unidos atacam três navios do Irã Priorizar nos meus resultados Google

As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram três navios iranianos de petróleo bruto neste sábado, 5. Os disparos foram feitos após o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (CGRI) lançar mísseis balísticos contra dois navios de guerra da Marinha norte-americana que patrulhavam as águas na região.

O ataque americano foi anunciado hoje pelas Forças do Comando Central dos EUA (Centcom) em Tampa, na Flórida. “Um porta-aviões e um contratorpedeiro de mísseis guiados dos EUA conseguiram escapar de múltiplos ataques iranianos não provocados. Nenhum militar americano ficou ferido”, diz o comunicado do Centcom.

“Após os ataques fracassados do Irã, o CENTCOM inutilizou permanentemente os navios-tanque de petróleo bruto do CGRI ‘M/T Downy’, ao largo da costa da Ilha de Kharg, e o ‘M/T Stark 1’, próximo a Jask”, diz o comunicado. O Centcom supervisiona as operações militares dos EUA em todo o Oriente Médio.

Siga

“As forças americanas também destruíram completamente o navio-tanque ‘M/T Kylo’, também conhecido como ‘Noxen’, que estava sem carga, no Golfo de Omã”. Esta última embarcação foi atingida em vários pontos críticos para torná-la inoperante, após a tripulação ter recebido ordens para abandonar o navio, diz o Centcom.

Continua após a publicidade

Segundo os EUA, os três navios-tanque iranianos fazem parte de uma rede clandestina multibilionária que financia a Guarda Revolucionária e seus grupos aliados na região. O Irã não dispõe de meios para defendê-los.

O almirante Brad Cooper, que comanda o Centcom, disse que a mensagem aos iranianos é clara: “Se vocês dispararem contra dois de nossos navios, imporemos um custo econômico ainda maior — eliminando três dos seus”, disse Cooper. “Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se necessário, destruir a limitada e exposta frota de petróleo do Irã. ”

Continua após a publicidade

Os ataques a embarcações iranianas foram noticiados hoje pelas agências da nação dos aiatolás. Os dois lados iniciaram ataques no início da manhã deste sábado pela primeira vez em mais de um mês. Teerã não tinha reconhecido de imediato os ataques a navios dos EUA, mas as imagens da destruição foram distribuídas pelo Centcom.

O cessar-fogo de dois meses entre os EUA e o Irã expirou no mês passado e, nesse prazo, não foi negociado um acordo diplomático para cessar as hostilidades dos dois lados. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que o país adotará medidas econômicas rigorosas contra o Irã e outras nações que auxiliem as relações comerciais com Teerã.

Continua após a publicidade

Em agosto, Trump anunciou que exigirá que o Irã pague indenização por “todas as pessoas que matou e feriu gravemente”. Foi uma resposta do presidente norte-americano à tentativa do Irã de obter compensação por danos sofridos em decorrência de ataques.

“É uma ideia interessante, porque agora estou, da mesma forma, exigindo indenização do Irã por todas as pessoas que eles mataram e feriram gravemente com suas bombas e em muitos conflitos”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. O presidente quer ainda indenização do Irã pelo atentado de outubro de 2000 contra o contratorpedeiro de mísseis guiados da Marinha dos EUA, o USS Cole, em um porto iemenita.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Estreito de Ormuz
eua
Governo do Irã
Guerra
Oriente Médio
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).