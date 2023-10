Forças Armadas de Israel anunciam expansão de operação terrestre em Gaza

Atualizado em 27 out 2023, 18h28 - Publicado em 27 out 2023, 15h51

Atualizado em 27 out 2023, 18h28 - Publicado em 27 out 2023, 15h51

As Forças de Defesa de Israel anunciaram nesta sexta-feira, 27, o avanço da incursão terrestre em Gaza. Segundo o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, as tropas estão “operando com força” em todas as frentes do confronto contra o movimento palestino radical Hamas. Ele disse também que os militares “continuarão atacando a cidade de Gaza e apelando para os civis seguirem para o sul”, enquanto os bombardeios se intensificam no enclave palestino, informou a emissora americana CNN.

Em entrevista a repórteres, Hagari acrescentou que os “rumores” sobre um possível acordo para a libertação dos reféns devem ser desconsiderados e alegou que os combatentes palestinos estão se utilizando de terror psicológico. Israel atualizou, na segunda-feira 23, o número de cativos para 224 – duas pessoas a mais do que os dados anteriores. Na última semana, duas americanas, mãe e filha, e duas israelenses, de 79 e 85 anos, foram soltas pelo grupo por “razões humanitárias”, com mediação do Catar.

Ainda nesta sexta-feira, o Exército israelense realizou uma operação terrestre “direcionada” em Gaza, incluindo tanques e veículos blindados. A operação, segundo Hagari, tinha como finalidade “descobrir o inimigo” e matar os combatentes palestinos. Assim como nos outros ataques, não foram registradas baixas de soldados de Tel Aviv.

Após o anúncio da expansão, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, organização humanitária que integra a Cruz Vermelha, informou que “perdeu completamente o contato com a sala de operações em Gaza e com todas as nossas equipes” situadas no local. A escalada de ataques aéreos israelenses também provocou a “interrupção completa do serviço de telecomunicações” na Faixa, disse a empresa de serviços móveis Jawwal em comunicado.

“Estamos profundamente preocupados com a capacidade das nossas equipas de continuarem a prestar os seus serviços médicos de emergência, especialmente porque esta perturbação afeta o número central de emergência ‘101’ e dificulta a chegada de ambulâncias aos feridos e feridos”, afirma a nota da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino.

Os ataques no centro de Gaza tiveram como alvo Deir al Balah, Al Zawaida e o campo de refugiados de Nuseirat, disse uma fonte à CNN. A testemunha acrescentou, além disso, que foram relatados “bombardeios intensos” nos campos de Al-Maghazi e Al-Bureij.

