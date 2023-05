Força bruta da natureza: a fúria do vulcão mexicano Popocatépetl

Foi impressionante. A nuvem de cinzas e os jorros de lava mostraram que Don Goyo, como é conhecido o vulcão mexicano Popocatépetl, está vivo. Os moradores ao sopé viviam o nervosismo da erupção iminente. No domingo 21, as autoridades aumentaram o nível de alerta para “amarelo fase 3”, o que indica atividade de intensidade média a alta e a possibilidade de evacuação da população. A fumaça espessa fez com que voos fossem desviados. O Aeroporto Internacional Benito Juárez ficou fechado por algumas horas. O perigo provocou o cancelamento das aulas em diversas escolas da região, entre os estados de México, Puebla e Morelos, e distante apenas 70 quilômetros da Cidade do México. Os habitantes de povoados em quase cinquenta municípios foram levados a evitar atividades externas. Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos da atualidade. Seu nome, no idioma náuatle falado por populações do México central, significa “montanha fumegante”. Há relatos de erupções espantosas em 1509 e 1933. Depois de longo período adormecido, ele voltou à ativa em meados da década de 90. Desde então, a fumaça e os barulhos provocados pelas rochas que se movem em seu interior se tornaram parte dos temores diários, alerta para o futuro que sempre se desenhou e não veio. Os avisos prévios de agora, é certo, evitarão a tragédia, e talvez reste apenas o desconforto do ar sujo repleto de cinzas. Mas a força bruta da natureza, com toda sua beleza e agressividade, mudou a rotina daquele pedaço do planeta.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843