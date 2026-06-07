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A Bolívia enfrenta um mês de intensos protestos contra o presidente Rodrigo Paz, eleito há sete meses. Medidas impopulares, como o fim de subsídios e reforma agrária, desencadearam confrontos, bloqueios de vias e crise de abastecimento. O país, mergulhado na pior crise econômica em 40 anos, vê seu líder em xeque e o futuro incerto.

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A Bolívia vem sendo palco de um roteiro de potencial explosivo que se desenrola em vários cantos do globo. Sem enxergar horizonte com o mandatário da vez, a população vota no opositor mesmo que o nome não lhe diga grandes coisas — só por ser o avesso do que está aí. O movimento pendular, ora rumo a um espectro ideológico, ora ao outro, embute altas esperanças de que a renovada de ares traga efeitos imediatos, expectativa difícil de atender. Quando é preciso passar a tesoura nos gastos públicos, então, o caldeirão fervilha e, não raro, entorna. Tem sido assim a trajetória no poder de Rodrigo Paz, 58 anos, o político de centro-direita que assumiu o leme na Casa Grande del Pueblo, o palácio presidencial em La Paz, há apenas sete meses.

A conquista da cadeira teve muito mais a ver com as duas décadas de equivocadas decisões do Movimento ao Socialismo, o MAS, que surgiu sob a liderança de Evo Morales, ocupante do cargo maior do Executivo três vezes consecutivas, do que com o encantamento que Paz despertou no eleitorado, cujo bolso anda castigado pela pior crise econômica já enfrentada ali em quarenta anos. O presidente então começou a mexer as peças à base de um pacote de medidas para lá de impopulares, na tentativa de equilibrar o caixa. E não deu outra: uma multidão que abarca diferentes estratos, parte dela apoiadores de Morales, tomou ruas e bloqueou estradas em uma escalada de tensões com direito a violentos confrontos com a polícia e cada vez mais gente pedindo a cabeça do presidente, ex-senador e filho de Jaime Paz Zamora, que governou a Bolívia nos anos de 1990.

Com inflação galopante, falta de dólares e escassez de combustível, Paz já chegou declarando estado de emergência econômica e eliminando os generosos subsídios aos combustíveis. Em vigor há mais de vinte anos, a política se baseava em uma conta que não fecha: gasolina e diesel eram importados a preços internacionais e revendidos segundo uma tabela fixa, gerando prejuízo anual de mais de 2 bilhões de dólares. “A Bolívia não pode continuar funcionando assim”, falou Paz, com raivoso discurso antiesquerda, à qual acusa de ter mergulhado a Bolívia em um “esgoto de dimensões extraordinárias”.

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Sem os subsídios, a conta nos postos de gasolina disparou, desencadeando uma onda de insatisfação que ficou mais superlativa depois que o presidente anunciou uma controversa reforma agrária entendida como manobra para beneficiar os latifundiários e o agronegócio. Paz bem que tentou amortecer o impacto — concedeu aumento salarial de 20% ao funcionalismo e reajustou as pensões dos idosos. Não foi o suficiente. A temperatura começou a subir em 1° de maio, o Dia do Trabalho, com uma greve decretada pelo Centro Operário Boliviano, a poderosa central sindical. As manifestações logo ganharam a presença de professores, queixosos da baixa remuneração, e de agricultores e grupos indígenas. Não demorou, e a Federação Camponesa Túpac Katari, vinculada a Morales, iniciou um bloqueio rodoviário em La Paz, impedindo o fluxo de comida e remédios. O desabastecimento levou o governo Lula a doar 16 toneladas de arroz e 5 de leite em pó para o vizinho, ação acompanhada pela gestão Donald Trump, por quem o par boliviano, aliás, nutre explícita admiração. “O que está acontecendo na Bolívia é tentativa de golpe de Estado”, classificou Chris­topher Landau, o vice-secretário de Estado americano.

O saldo até então não é nada animador. Ao menos vinte estradas seguem fechadas, quatro pessoas morreram em confrontos e mais de 100 foram detidas em um mês de atos antigoverno insuflados por Morales. Emparedado, Paz revogou a tal reforma agrária, cortou pela metade seu próprio salário e o de ministros (três deles, aliás, já renunciaram) e chamou os sindicatos à mesa de negociação — convite prontamente declinado, em um sinal de quão difícil anda baixar a poeira. “Paz foi eleito pelo discurso moderado em meio à decepção e à fragmentação da esquerda, mas não tem se mostrado à altura dos gigantescos desafios na Bolívia”, afirma a cientista política Maria Clara Dutra, do Observatório Político Sul-Americano. Sem previsão de arrefecimento à vista, o Congresso abriu uma fresta para que o mandatário declare estado de emergência e empregue as Forças Armadas, abolindo uma norma anterior, de 2020, que limitava os poderes presidenciais. Por ora, Paz segue defendendo “a metodologia do diálogo”. Resta saber por quanto tempo.

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Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998