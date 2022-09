‘Foi uma honra servir ao seu governo’, diz embaixadora britânica no Brasil

A encarregada de Negócios do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, publicou uma nota sobre o falecimento da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8. A monarca morreu “pacificamente” aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, de acordo com o Palácio de Buckingham.

Por meio do Twitter, Hopkins disse que a morte de Elizabeth “representa um momento de imensa tristeza para mim e para milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um dos dias de luto mais profundo que o povo britânico já viveu”.

“Símbolos como Elizabeth II deixam um legado que a História vai reconhecer para sempre. Homenageá-la não é uma tarefa para poucas linhas de tweets. Sua magnitude é capaz de preencher centenas de páginas e sua marca para o Reino Unido e para o mundo jamais será esquecida”, disse a encarregada.

Na publicação, a britânica disse que uma das últimas mensagens oficiais da rainha foi enviada para parabenizar o povo brasileiro pelo bicentenário da independência, comemorado na última quarta-feira, 7, e reforçou o esforço da monarca em criar laços com diferentes nações espalhadas pelo mundo.

“Ninguém fez mais que Elizabeth II para fortalecer os laços entre o Reino Unido e o restante do mundo. Foram 260 visitas oficiais a mais de 100 países, incluindo o Brasil. Com seu poder de ultrapassar política e geografia, tocou a vida de milhões de pessoas”, afirmou.

A rainha esteve no Brasil em apenas uma oportunidade, em 1968, tendo visitado Salvador, Brasília, Campinas, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro e, durante fala no Congresso, se disse comovida com a cortesia e a generosidade demonstrada pelos brasileiros.

Por fim, Hopkins reforçou o quanto Elizabeth se importava com o meio ambiente, tendo ligações com mais de 600 instituições de caridade, associações militares, organismos profissionais e organizações do serviço público.

“Ela ensinou que força e caráter podem caminhar juntos. Nos sentíamos próximos dela, por isso as lágrimas são inevitáveis. Foi uma honra servir ao seu governo”, concluiu a britânica.

