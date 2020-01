Foguetes atingem área próxima da embaixada dos EUA em Bagdá

Três foguetes Katyusha atingiram na noite desta segunda-feira, 20, as proximidades da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, localizada na chamada “zona verde”, a região mais fortemente protegida da capital do Iraque e que tem sido alvo de diversos ataques deste tipo desde o início do ano, após o aumento da tensão entre o governo americano e o do Irã.

Uma fonte do Ministério do Interior iraquiano, que pediu anonimato, confirmou à Agência Efe que os três foguetes caíram nas proximidades da sede diplomática, fazendo soar as sirenes de alarme do edifício, que puderam ser ouvidas no perímetro da Zona Verde.

A zona verde fica na parte central de Bagdá, às margens do rio Tigre e abriga todas as embaixadas, sedes ministeriais e outros edifícios governamentais.

Vários foguetes atingiram o centro de Bagdá, perto ou dentro da zona verde nas últimas semanas, deixando feridos e danos materiais em edifícios e veículos, mas sem causar mortes.

Também têm ocorrido ataques deste tipo a bases militares iraquianas onde tropas dos EUA estão presentes, desde que um bombardeio seletivo das forças americanas matou Soleimani no último dia 3.

Antes desse ataque, a embaixada dos EUA havia sido invadida por membros e apoiadores da milícia iraquiana Forças de Mobilização Popular (PMF), que Washington considera responsável por ataques a instalações americanas em solo iraquiano, como o que matou um empreiteiro em 27 de dezembro.