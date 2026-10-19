Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Flórida emite mandado de prisão contra Raúl Castro por derrubada de aviões em 1996

Chanceler cubano, Bruno Rodríguez, defendeu que novas acusações contra ex-presidente não têm fundamento

Por Luiza Zubelli, Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 19h03
Homem idoso de cabelos grisalhos e óculos, vestindo uniforme militar marrom com insígnias, gesticula com as mãos abertas enquanto fala para uma plateia em um ambiente escuro com iluminação roxa
Ex-presidente de Cuba, Raúl Castro (Yamil Lage/AFP)
Continua após publicidade
Flórida emite mandado de prisão contra Raúl Castro por derrubada de aviões em 1996 Priorize VEJA no Google

A Promotoria do estado da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou, nesta segunda-feira, 19, que apresentou acusações de assassinato e emitiu mandado de prisão contra o ex-presidente cubano Raúl Castro, irmão de Fidel Castro. O caso remonta ao abate fatal de dois aviões em 1996.

Em coletiva de imprensa, o promotor da Flórida, James Uthmeier, disse que “está anunciando acusações estaduais contra Raúl Castro, juntamente com um mandado de prisão por conspiração para cometer homicídio em primeiro grau”. Segundo ele, o ex-presidente cubano “ordenou o assassinato a sangue frio de quatro moradores da Flórida, e o estado da Flórida jamais deixará de buscar justiça”.

Continua após a publicidade

O caso, ocorrido em 24 de fevereiro de 1996, envolveu o abate de dois aviões operados pelo grupo humanitário Hermanos al Rescate (irmãos ao resgate, na tradução livre). Em fevereiro daquele ano, caças MiG-29 da Força Aérea de Cuba derrubaram as duas aeronaves, pertencentes ao grupo fundado por exilados cubanos, em espaço aéreo internacional, resultando na morte de quatro pilotos.

Siga

Na época, o governo cubano argumentou que o ataque foi uma resposta legítima à invasão do espaço aéreo do país. Fidel Castro disse que seus militares agiram sob “ordens permanentes” para abater aviões que violassem os céus de cuba — e garantiu que o irmão Raúl, então ministro da Defesa, não deu uma ordem específica para atirar. No entanto, além dos Estados Unidos, a Organização da Aviação Civil Internacional concluiu posteriormente que o abate ocorreu em águas internacionais.

Continua após a publicidade

Duas acusações

Em 20 de maio deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já tinha aberto um processo formal contra Castro por assassinato, segundo documentos judiciais.

O procurador-geral, Todd Blanche, disse na época que esperava que Raúl Castro acabasse atrás das grades. “Minha mensagem hoje é clara: os Estados Unidos e o presidente Trump não se esquecem e não se esquecerão de seus cidadãos”, disse o jurista em um evento no centro de Miami que prestou homenagem às vítimas do incidente.

O procurador federal para o Distrito Sul da Flórida, Jason Reding Quiñones, explicou nesta segunda que o sistema judicial permite que tanto o governo federal quanto os estados “processem violações de suas respectivas leis”. “Isso significa dois processos judiciais separados, cada um seguindo seu próprio curso”, indicou durante a apresentação das acusações.

Continua após a publicidade

A acusação estadual amplia as frentes judiciais abertas contra Castro, embora especialistas considerem improvável que ele compareça perante um tribunal americano.

Tensões entre os dois países

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez,  defendeu que as novas acusações contra Castro não têm fundamento. “Condenamos a nova manobra estéril dos políticos anticubanos do sul da Flórida contra o general do Exército Raúl Castro Ruz”, afirmou na rede social X, antigo Twitter. Para ele, as novas imputações são “reflexo da podridão política e do colapso moral com que um grupo de parasitas engana e frauda seus apoiadores”.

A troca de farpas ocorre em meio a tensões entre Cuba e Estados Unidos. O governo Trump vem aumentando a pressão diplomática e econômica sobre a ilha caribenha por meio de um embargo energético. Essas medidas agravaram a profunda crise econômica que Havana já enfrentava há décadas.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Assassinato
Cuba
Estados Unidos
Fidel Castro
Flórida
Havana
Raúl Castro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).