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Flávio pede ajuda ao presidente da Colômbia contra narcotráfico e já o convida para a posse

Ultradireitista Abelardo de la Espriella assumiu o cargo em agosto após campanha focada em segurança e com promessa de guerra ao crime organizado

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h56
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa branca, com a boca aberta e um microfone próximo, gesticula com a mão direita levantada, apontando o indicador para cima. O fundo é amarelo e azul
Flávio Bolsonaro discursa em Goiânia (Sergio Lima/AFP)
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Flávio pede ajuda ao presidente da Colômbia contra narcotráfico e já o convida para a posse Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu a ajuda do presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, na luta contra o tráfico de drogas, uma proposta de sua campanha, durante uma videochamada entre os dois líderes de direita.

Flávio é o favorito nas eleições brasileiras após terminar o primeiro turno com vantagem de quase 2% dos votos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles se enfrentarão no segundo turno em 25 de outubro.

“Vou implementar um regime muito duro aqui no Brasil e vou precisar muito conversar com o senhor para a gente ter esse intercâmbio de informações” sobre os traficantes, disse Flávio ao presidente da Colômbia, o país que mais exporta cocaína no mundo.

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Quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, posam sorridentes em frente a bandeiras dos EUA e Equador. Um homem de terno azul escuro e óculos escuros faz continência, ao lado de uma mulher de vestido branco rendado. Outro homem de terno azul marinho está ao centro, e uma mulher de vestido branco com detalhes brilhantes completa o grupo. Eles estão sobre um tapete vermelho em uma escadaria, com um fundo de bandeiras.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (2º à direita), e sua esposa, Jeanette Dousdebes, são recebidos pelo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, e sua esposa, Ana Lucia Pineda, em sua chegada a Barranquilla, Colômbia, em 8 de setembro de 2026. ((Foto de Luis ACOSTA / AFP)/AFP)
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De la Espriella, que assumiu o cargo em agosto após uma disputa em que derrotou a esquerda do ex-presidente Gustavo Petro, concordou. “A droga é um problema global (…), nós produzimos de 75% a 80%, temos que chegar a um acordo, temos fronteiras em comum”, disse.

Ambos os países compartilham uma fronteira porosa de 1.600 quilômetros na floresta amazônica.

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“Quando um criminoso da Colômbia estiver no Brasil, será um grande prazer para mim, como presidente da República, prendê-lo e entregar ao senhor, assim como eu quero que o senhor entregue os bandidos brasileiros”, propôs Bolsonaro ao presidente colombiano, já estendendo um convite a Espriella para sua futura posse, caso seja eleito.

Fator Trump

Ambos fazem parte do fenômeno global de crescimento da direita, que se impôs em várias eleições na América Latina sob a influência de Donald Trump. Sem manifestar apoio diretamente, o presidente americano elogiou, na segunda-feira 5, a “grande vitória” do herdeiro de seu aliado Jair Bolsonaro e previu que o segundo turno será “muito disputado”.

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A conversa foi transmitida no canal do YouTube de Eduardo Bolsonaro, o irmão que vive nos Estados Unidos desde 2025, condenado à revelia pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de coação no curso do processo contra o pai. O ex-presidente brasileiro foi considerado culpado pela corte por tentativa de golpe de Estado, e cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar, em Brasília. A família denuncia uma perseguição por parte do STF.

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