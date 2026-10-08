Flávio pede ajuda ao presidente da Colômbia contra narcotráfico e já o convida para a posse

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro, favorito nas eleições, pediu apoio ao presidente colombiano Abelardo de la Espriella na luta contra o tráfico de drogas. Em videochamada, os líderes de direita discutiram a cooperação no combate ao crime e troca de informações, reforçando a proposta de um regime duro no Brasil. A matéria também aborda a influência de Trump e a situação política da família Bolsonaro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu a ajuda do presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, na luta contra o tráfico de drogas, uma proposta de sua campanha, durante uma videochamada entre os dois líderes de direita.

Flávio é o favorito nas eleições brasileiras após terminar o primeiro turno com vantagem de quase 2% dos votos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles se enfrentarão no segundo turno em 25 de outubro.

“Vou implementar um regime muito duro aqui no Brasil e vou precisar muito conversar com o senhor para a gente ter esse intercâmbio de informações” sobre os traficantes, disse Flávio ao presidente da Colômbia, o país que mais exporta cocaína no mundo.

Continua após a publicidade

De la Espriella, que assumiu o cargo em agosto após uma disputa em que derrotou a esquerda do ex-presidente Gustavo Petro, concordou. “A droga é um problema global (…), nós produzimos de 75% a 80%, temos que chegar a um acordo, temos fronteiras em comum”, disse.

Ambos os países compartilham uma fronteira porosa de 1.600 quilômetros na floresta amazônica.

Continua após a publicidade

“Quando um criminoso da Colômbia estiver no Brasil, será um grande prazer para mim, como presidente da República, prendê-lo e entregar ao senhor, assim como eu quero que o senhor entregue os bandidos brasileiros”, propôs Bolsonaro ao presidente colombiano, já estendendo um convite a Espriella para sua futura posse, caso seja eleito.

Fator Trump

Ambos fazem parte do fenômeno global de crescimento da direita, que se impôs em várias eleições na América Latina sob a influência de Donald Trump. Sem manifestar apoio diretamente, o presidente americano elogiou, na segunda-feira 5, a “grande vitória” do herdeiro de seu aliado Jair Bolsonaro e previu que o segundo turno será “muito disputado”.

Continua após a publicidade

A conversa foi transmitida no canal do YouTube de Eduardo Bolsonaro, o irmão que vive nos Estados Unidos desde 2025, condenado à revelia pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de coação no curso do processo contra o pai. O ex-presidente brasileiro foi considerado culpado pela corte por tentativa de golpe de Estado, e cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar, em Brasília. A família denuncia uma perseguição por parte do STF.