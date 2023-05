Fim de restrições contra Covid leva milhares para fronteira EUA-México

Com a suspensão nesta quinta-feira, 11, das restrições de combate à pandemia de Covid-19 na fronteira entre Estados Unidos e México, conhecidas como “Título 42”, dezenas de milhares de imigrantes começaram a se reunir na região para tentar entrar em território americano, sobrecarregando as comunidades locais e intensificando as divisões políticas.

O número de pessoas pegas atravessando ilegalmente aumentou nas últimas semanas, com apreensões diárias ultrapassando 10 mil pessoas na segunda e terça-feira. De acordo com as autoridades americanas, na manhã da última quarta-feira, 10, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) tinha mais de 28 mil migrantes sob custódia, muito além de sua capacidade declarada e no que parece ser um recorde.

Enquanto isso, as cidades fronteiriças dos EUA têm lutado para abrigar os recém-chegados e fornecer transporte para outros destinos. Nesse contexto, o governo do presidente Joe Biden está enviando pessoal e fundos para a fronteira.

Biden também planeja implementar um novo regulamento que vai negar asilo à maioria dos migrantes que cruzarem ilegalmente. A nova medida vai entrar em vigor quando o “Título 42” terminar oficialmente, juntamente com as restrições devido a ampla emergência de saúde pública da Covid.

Desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, o país registrou um recorde de 4,6 milhões de prisões de migrantes que cruzavam ilegalmente, embora a contagem inclua muitos cruzamentos repetidos. Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta semana mostrou que apenas 26% dos americanos aprovam a forma como Biden lida com a imigração.

+ A longa lista de mentiras contadas por George Santos nos Estados Unidos

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse que a nova regra significaria consequências mais duras para os migrantes que atravessam ilegalmente, que podem ser deportados e impedidos de entrar nos EUA por cinco anos se não se qualificarem para asilo. Somado a isso, Mayorkas também falou que o governo buscou mais de US$ 4 bilhões, R$ 19,8 bilhões, em dezembro para lidar com o sistema de imigração.

Continua após a publicidade

“Recebemos aproximadamente metade do que solicitamos, metade do que precisávamos”, disse Mayorkas, em uma entrevista coletiva.

Os republicanos culpam Biden por descartar as políticas restritivas do ex-presidente Donald Trump. Nos últimos dias, funcionários do governo Biden também aumentaram seus ataques aos republicanos, dizendo que eles falharam em consertar as leis de imigração ou fornecer fundos adequados para a fronteira.

“Pedi ao Congresso muito mais dinheiro para a Patrulha de Fronteira”, disse Biden na quarta-feira. “Eles não fizeram isso.”

+ Filho de brasileiros, deputado republicano George Santos é preso nos EUA

A Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, pretende aprovar nesta quinta-feira um projeto de lei que fortaleceria a segurança nas fronteiras e restringiria o acesso ao asilo. Porém, a proposta vai enfrentar uma batalha difícil no Senado, onde os democratas têm a maioria.

Com o governo Biden dizendo que vai endurecer a aplicação do novo padrão de asilo, alguns migrantes se esforçaram para atravessar enquanto o “Título 42” permanece em vigor. Centenas de migrantes em San Diego, Califórnia, incluindo muitas crianças pequenas, ficaram presos em uma terra vazia entre dois muros altos na fronteira, muitas vezes por dias, enquanto esperavam para serem processados por agentes de fronteira dos EUA sobrecarregados. Na quarta-feira, voluntários do lado norte-americano passaram sanduíches pelas brechas na parede e disseram que as condições lá eram miseráveis.

No Texas, o governador republicano Greg Abbott, um crítico ferrenho das políticas de fronteira de Biden, expandiu uma implantação da Guarda Nacional nesta semana “para ajudar a interceptar e repelir grandes grupos de migrantes que tentam entrar ilegalmente no Texas”.

Sob o “Título 42”, muitos migrantes foram impedidos de solicitar asilo. Mas com a suspensão, os EUA vão retornar a uma política na qual os migrantes são examinados para determinar a validade dos pedidos de asilo e deportados apenas quando for determinado que não se qualificam.