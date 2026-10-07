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Filme pró-ICE retoma produção e produtor critica paralisação: ‘política pura’

Ben Shapiro diz que houve uma “violação da Primeira Emenda”; entenda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 10h00
Homem de terno cinza e gravata preta, com barba e bigode, falando em um púlpito com dois microfones, ao lado de uma loja de penhores com letreiro Dans Pawn Shop e pessoas na frente
Ben Shapiro -  (./Getty Images)
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Ben Shapiro reagiu após a Comissão Municipal de Livingston ter interrompido a produção do documentário Pawn Shop, produzido por seu veículo Daily Wire e que aborda a questão do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos). As filmagens, porém, foram retomadas. O comentarista político criticou duramente a decisão, classificando-a como “discriminação de conteúdo” e “violação da Primeira Emenda”.

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“Sejamos claros: só existe um motivo para os vereadores da cidade terem decidido interromper nossa produção na rua: política, pura e simplesmente, e eles praticamente admitiram isso. Uma vereadora chamada Cindy Daniels disse, abre aspas: ‘Não estou disposta a sacrificar os recursos da segurança, a proteção da saúde mental da nossa comunidade. De jeito nenhum. Isso não era um filme da Hallmark. Não era, sabe, Natal em Livingston, e não era uma história romântica’. Bem, quer dizer, eu não sabia que tínhamos que atender à sua ideia do que a história exigia”.

Ele acrescentou ao site da Variety: “Na verdade, tenho quase certeza de que a Primeira Emenda diz exatamente o oposto disso. Então, eles estão dizendo que um romance da Hallmark teria sido totalmente aceitável. Mas um filme do Daily Wire sobre a aplicação da lei de imigração perde essa aceitáveis. Isso é discriminação de conteúdo realizada abertamente e uma violação da Primeira Emenda”.

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As licenças foram restabelecidas na noite de segunda-feira, 5, após uma reunião com autoridades municipais.

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As filmagens de Pawn Shop em Livingston, Montana, foram interrompidas após uma reunião especial da Comissão Municipal no sábado, 3, durante a qual moradores reclamaram do impacto da produção no banco de alimentos e dos avisos inadequados sobre acrobacias perigosas. A Comissão encerrou a reunião com “uma moção para suspender temporariamente a licença da Bonfire Pawn Shop LLC enquanto busca parecer jurídico do procurador municipal em tempo hábil para alterar, suspender ou revogar a licença, a ser reapresentada à Comissão até as 17h do dia 5 de outubro”.

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