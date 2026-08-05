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Filhote de hipopótamo da colônia de Pablo Escobar é resgatado desnutrido na Colômbia

Animal integra população de cerca de 200 hipopótamos descendentes dos levados pelo narcotraficante à Colômbia nos anos 1980

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 16h36
Um hipopótamo filhote deitado no chão, recebendo uma injeção na orelha de uma pessoa com luvas pretas. O animal tem a pele marrom-clara e escura, com olhos grandes e focinho úmido. Há um pano vermelho e branco manchado de sangue sob ele
As autoridades resgataram um filhote de hipopótamo que foi encontrado com sinais de desnutrição nas margens de um rio no noroeste da Colômbia (CORNARE/AFP)
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Um filhote de hipopótamo foi resgatado na região de Antioquia, no noroeste da Colômbia, após ser encontrado sozinho e em estado de desnutrição às margens de um rio. O animal, descendente da população de hipopótamos introduzida no país pelo narcotraficante Pablo Escobar nos anos 1980, foi localizado por pescadores escondido entre arbustos em uma área rural do município de Puerto Nare.

De acordo com a Corporação Autônoma Regional de Antioquia, veterinários constataram um quadro avançado de desidratação e desnutrição. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado, o filhote foi encaminhado para o santuário de hipopótamos instalado na antiga Fazenda Nápoles, propriedade que era de Escobar e hoje funciona como parque temático.

Segundo Javier Valencia, diretor da autoridade ambiental da região, não havia sinais da mãe do animal quando ele foi encontrado.

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A Colômbia estima que existam atualmente cerca de 200 hipopótamos vivendo em áreas naturais do país. Todos descendem de quatro exemplares importados por Escobar para o zoológico particular de sua propriedade na década de 1980.

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Após a morte do narcotraficante, em 1993, os animais escaparam da fazenda e passaram a se reproduzir livremente na bacia do rio Magdalena. Sem predadores naturais, a população cresceu rapidamente, tornando-se a maior colônia de hipopótamos fora da África.

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Os animais, no entanto, são considerados uma espécie invasora. Além de competir com a fauna local e alterar o equilíbrio dos ecossistemas, já estiveram envolvidos em ataques a moradores. Diante da expansão da população, o governo colombiano aprovou neste ano um plano para abater cerca de 80 hipopótamos, após sucessivas tentativas de controle por meio de esterilizações não conseguirem conter o crescimento do grupo.

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