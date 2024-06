Filhos de príncipe William publicam foto em homenagem ao pai

O Palácio de Kensington divulgou em suas redes sociais, neste domingo, 16, uma homenagem assinada pelos irmãos George, Charlotte e Louis ao pai, o príncipe William, pelo Dia dos Pais, que, no Reino Unido, acontece nesta data. “Nós te amamos, papai. Feliz Dia dos Pais. G, C & L”, diz o recado, acompanhado de uma foto dos três ao lado de William, tirada pela Princesa de Wale, Kate.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L

📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 16, 2024