Filhos de Maradona pedem para transferir mausoléu para área turística

Os filhos do ídolo do futebol argentino Diego Maradona pediram à Justiça da Argentina autorização para transferir seu corpo do cemitério privado da família em Bella Vista, onde estão os seus restos mortais, para um mausoléu na capital. O atleta, que morreu em novembro de 2020 aos 60 anos, foi velado na Casa Rosada, sede do governo, em um velório que levou quase 1 milhão de pessoas para a rua.

O pedido da exumação dos restos mortais ainda está sob análise para garantir a sua transferência em condições suficientes se segurança e confidencialidade. De acordo com o pedido, o cemitério fica localizado no bairro de Puerto Madero, próximo do centro de Buenos Aires. A decisão da família foi feita “para que todo o povo argentino e cidadãos do mundo possam prestar homenagem àquele que foi o maior ídolo da Argentina”.

“Um lugar de descanso eterno onde pode ser visitado e receber o reconhecimento e o amor de milhões de pessoas que o expressam diariamente através de diversos meios de comunicação”, explicaram os filhos em carta publicada no Instagram.

O documento foi assinado pelas suas filhas Dalma, Gianinna e Jana, além de sua ex-companheira Verónica Ojeda, mãe do seu filho mais novo, Diego Junior. Maradona também reconheceu outros quatro filhos de casos extraconjugais.

Continua após a publicidade

“Feitas as investigações sobre os restos mortais de Diego Maradona, todos os herdeiros solicitam de comum acordo que a transferência seja autorizada”, diz um documento assinado pela família.

O novo destino proposto por seus filhos é chamado de Memorial del Diez, considerado também por eles “mais seguro”.

Segundo fontes consultadas pela agência Noticias Argentinas, a defesa deve se opor ao pedido por ainda faltar alguns exames pendentes para fazer no corpo em meio à briga entre a família e os profissionais da saúde que cuidaram do ex-jogador. O ídolo argentino morreu enquanto se recuperava de uma cirurgia por conta de um hematoma na cabeça sofrido em um acidente doméstico e os oito profissionais, incluindo o cirurgião, serão julgados por “homicídio com dolo eventual” em um processo que deve começar em 4 de junho.