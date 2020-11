Filho do presidente Donald Trump testa positivo para Covid-19

Donald Trump Junior, filho mais velho de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, testou positivo para o novo coronavírus, segundo uma reportagem do jornal The New York Times. Trump Jr. não apresenta sintomas e está cumprindo a quarentena desde segunda-feira, 16.

Um porta-voz do presidente afirmou que “Don” está seguindo “todas as diretrizes clinicamente recomendadas”. Recentemente, o filho do presidente chamou de “idiotas” os especialistas que apontavam para um aumento no número de casos, além de ter minimizado a pandemia.

Barron Trump, o filho mais novo do presidente, já havia testado positivo para o novo coronavírus no mês passado. A primeira-dama, Melania Trump, também contraiu a doença em outubro. Na mesma época, o próprio presidente também foi contaminado e chegou a ser internado.

Além de Trump Jr. também testaram positivo recentemente os assessores do vice-presidente, Mike Pence e Andrew Giuliani, filho de Rudy Giuliani, advogado do presidente.