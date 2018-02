Filho de Fidel Castro, Fidel Castro Díaz-Balart se suicida

Fidel Castro Díaz-Balart, filho mais velho do ex-presidente cubano Fidel Castro, morreu nesta quinta, 1, aos 68 anos. De acordo com a imprensa do país, ele cometeu suicídio.

Conhecido como Fidelito, ele era o único filho do casamento do ex-ditador com Mirta Diaz-Balart. De acordo com o jornal Granma, ele sofria de depressão profunda, passou por uma internação e vinha sendo atendido por um grupo de médicos.

Díaz-Balart era doutor em ciências e ocupava o cargo de assessor científico do Conselho de Estado. Era também vice-presidente da Academia de Ciências de Cuba.