Filho de Cindy Crawford fez desabafo antes de morrer

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Presley Gerber, filho de Cindy Crawford e Rande Gerber, faleceu aos 27 anos em uma clínica de reabilitação. Meses antes, o modelo havia compartilhado publicamente sua luta contra a dependência química e detalhado um tratamento com ibogaína. A família, que sempre o apoiou, pede privacidade neste momento de dor.

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Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, havia falado publicamente sobre a luta contra a dependência química meses antes de morrer, aos 27 anos. O modelo faleceu neste domingo, 20, enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação em Los Angeles. A causa ainda não foi divulgada.

Em março deste ano, Presley compartilhou nas redes sociais um relato sobre uma tentativa de recuperação. Na publicação, ele mencionou um tratamento com ibogaína, substância psicoativa derivada de uma planta africana que vem sendo estudada no contexto da dependência química. Ele descreveu o medo que sentia antes do procedimento e afirmou que esperava não precisar passar novamente por uma situação semelhante.

“Meus mantras eram ‘ame a si mesmo’ e ‘esta tem que ser a última vez por este motivo’. Abrir mão do controle não foi fácil, mas eu confiava que havia algo maior do que eu me guiando. Eu sabia por que estava lá”, escreveu. Em outro trecho, contou que havia encarado questões das quais vinha fugindo e que começava a “encontrar o caminho de volta” para si mesmo. “Veremos… Rezando para que seja a última vez que eu precise voltar [ao tratamento]. Da próxima vez, gostaria que fosse por escolha minha”, declarou.

Presley era o filho mais velho de Cindy Crawford e Rande Gerber e irmão da modelo e atriz Kaia Gerber. A família reagiu à publicação, com mensagens de apoio ao modelo. “Você é um guerreiro. Passou pelo fogo para se encontrar. Muito orgulhosa”, escreveu Cindy Crawford. “Esse é o meu irmão, estou muito orgulhosa”, reforçou Kaia. Depois da confirmação da morte, os familiares divulgaram uma declaração conjunta pedindo “privacidade durante este momento muito difícil e doloroso”.

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