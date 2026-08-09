Filho de Biden diz que câncer do ex-presidente dos EUA se espalhou: ‘Muito doloroso’

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O câncer do ex-presidente Joe Biden se espalhou para os ossos e outros órgãos, tornando-se “muito doloroso” e “debilitante”, revelou seu filho Hunter Biden à BBC. Diagnosticado com câncer de próstata agressivo, o ex-líder democrata de 83 anos teve a progressão da doença detalhada por Hunter, que notou a piora após o debate presidencial de 2024.

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O câncer do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se espalhou para outros órgãos do corpo e é “muito doloroso”, disse seu filho, Hunter Biden, em entrevista à emissora britânica BBC na última sexta-feira, 7. O gabinete do democrata de 83 anos anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata em “forma agressiva” em maio do ano passado. O comunicado informou, na época, que Biden havia apresentado sintomas urinários e um pequeno nódulo na glândula.

“O câncer se espalhou, metastatizou para os ossos e além”, disse Hunter ao programa Newsnight, da BBC. “É muito doloroso e muito debilitante em muitos aspectos.”

Na entrevista, o filho do ex-presidente definiu a doença como “muito difícil” e disse que era “muito triste de se ver”. Ele também afirmou que começou a suspeitar de que o pai não estava bem depois do debate presidencial de junho de 2024, marcado pelo desempenho desastroso de Biden. Hunter contou ter ficado “chocado” ao assistir ao confronto contra Donald Trump, acrescentando: “Eu sabia que algo estava errado”. Pouco depois, sob forte pressão interna do partido, o democrata deixaria a corrida eleitoral e daria lugar a Kamala Harris.

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Em outubro do ano passado, um porta-voz informou que Biden estava seguindo um plano de tratamento contra o câncer, que incluía radioterapia e tratamento hormonal. Em publicação separada nas redes sociais, Biden agradeceu pelas mensagens de apoio e disse que a doença afetava todos ao seu redor. “Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis”, escreveu ele.

O diagnóstico do câncer de próstata não foi a primeira vez que Biden se deparou com a doença. Em setembro, ele passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele. Em 2023, quando ainda estava à frente da Casa Branca, teve uma lesão de pele removida durante um exame de rotina. A amostra foi posteriormente diagnosticada como cancerígena.

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