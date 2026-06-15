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Filho da princesa da Noruega é condenado a quatro anos de prisão por estupro

Marius Borg Hoiby, 29, teria cometido crimes entre 2018 e 2024. Ele nega todas as acusações, e a defesa planeja recorrer

Por Flávio Monteiro 15 jun 2026, 11h20
(FILES) Picture taken on June 16, 2022 in Oslo, Norway, shows Marius Borg Høiby, son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit. Norwegian police said on November 19, 2024 that the 27-year-old son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit had been arrested on suspicion of rape. Police said in a statement that Marius Borg Hoiby, who was born from a relationship prior to Mette-Marit's 2001 marriage to Crown Prince Haakon, had been arrested on November 18, 2024 and was suspected of violating the criminal code "which concerns sexual intercourse with someone who is unconscious or for other reasons unable to resist the act." (Photo by Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira norueguesa Mette-Marit (Håkon Mosvold Larsen/AFP)
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Filho da princesa da Noruega é condenado a quatro anos de prisão por estupro Priorize VEJA no Google

O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, foi condenado a quatro anos de prisão por um tribunal de Oslo nesta segunda-feira, 15. Ele havia sido acusado de 40 crimes, incluindo quatro episódios de violência sexual, sendo considerado culpado em dois casos e absolvido nos demais.

A decisão representa o mais novo capítulo de um escândalo que vem abalando a família real norueguesa desde 2024.

“Acredito que este veredito é uma vitória para o nosso sistema judicial. Demonstra que ninguém está acima da lei, independentemente de quem seja ou a que família pertença”, disse o promotor Sturla Henriksbo à agência de notícias AFP. Para ele, a pena é “longa e severa, sendo proporcional à gravidade dos crimes” cometidos.

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Hoiby, 29 anos, é o filho mais velho da princesa Mette-Marit, fruto de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro da Noruega, Haakon. Embora não pertença formalmente à família real, ele tinha apenas 3 anos de idade quando o romance de Mette-Marit e Haakon começou e foi criado como parte integrante da família, sendo visto como neto pelo rei Harald V.

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+ Vítima descreve ‘pior pesadelo’ em julgamento por estupro do filho da princesa da Noruega

O filho de Mette-Marit teria cometido os estupros entre 2018 e 2024, após festas em que teria ingerido grandes quantidades de álcool e entorpecentes. Em um primeiro momento, as relações sexuais eram consentidas, mas o Ministério Público aponta que Hoiby teria se aproveitado para cometer atos ilegais após as jovens dormirem — algo que sempre foi negado pelo suspeito.

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Embora todos os crimes previssem uma pena máxima de 16 anos, o Ministério Público pediu ao tribunal uma pena de sete anos e sete meses de prisão. Já a defesa de Hoiby solicitava a absolvição por todos os casos de estupro, admitindo somente uma pena de um ano e meio por delitos menores reconhecidos pelo filho da princesa herdeira. Após a sentença, os advogados anunciaram que irão recorrer contra a condenação pelos crimes de estupro.

A corte também considerou Hoiby culpado por infrações de trânsito, ameaças e maus-tratos constantes contra uma ex-companheira, a influencer Nora Haukland, que disse viver um “regime de terror” durante o relacionamento. O julgamento aconteceu entre 3 de fevereiro e 19 de março, e mobilizou grande parte da opinião pública na Noruega, chegando a reduzir o elevado apoio da população à família real.
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