Filho da princesa da Noruega é condenado a quatro anos de prisão por estupro

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Marius Borg Hoiby, filho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi condenado a quatro anos de prisão por violência sexual e outros crimes. O veredito de Oslo, que o considerou culpado em dois dos 40 crimes acusados, incluindo infrações de trânsito e maus-tratos, marca um novo capítulo do escândalo que abala a realeza norueguesa e sua popularidade.

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O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, foi condenado a quatro anos de prisão por um tribunal de Oslo nesta segunda-feira, 15. Ele havia sido acusado de 40 crimes, incluindo quatro episódios de violência sexual, sendo considerado culpado em dois casos e absolvido nos demais.

A decisão representa o mais novo capítulo de um escândalo que vem abalando a família real norueguesa desde 2024.

“Acredito que este veredito é uma vitória para o nosso sistema judicial. Demonstra que ninguém está acima da lei, independentemente de quem seja ou a que família pertença”, disse o promotor Sturla Henriksbo à agência de notícias AFP. Para ele, a pena é “longa e severa, sendo proporcional à gravidade dos crimes” cometidos.

Hoiby, 29 anos, é o filho mais velho da princesa Mette-Marit, fruto de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro da Noruega, Haakon. Embora não pertença formalmente à família real, ele tinha apenas 3 anos de idade quando o romance de Mette-Marit e Haakon começou e foi criado como parte integrante da família, sendo visto como neto pelo rei Harald V.

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O filho de Mette-Marit teria cometido os estupros entre 2018 e 2024, após festas em que teria ingerido grandes quantidades de álcool e entorpecentes. Em um primeiro momento, as relações sexuais eram consentidas, mas o Ministério Público aponta que Hoiby teria se aproveitado para cometer atos ilegais após as jovens dormirem — algo que sempre foi negado pelo suspeito.

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Embora todos os crimes previssem uma pena máxima de 16 anos, o Ministério Público pediu ao tribunal uma pena de sete anos e sete meses de prisão. Já a defesa de Hoiby solicitava a absolvição por todos os casos de estupro, admitindo somente uma pena de um ano e meio por delitos menores reconhecidos pelo filho da princesa herdeira. Após a sentença, os advogados anunciaram que irão recorrer contra a condenação pelos crimes de estupro.

A corte também considerou Hoiby culpado por infrações de trânsito, ameaças e maus-tratos constantes contra uma ex-companheira, a influencer Nora Haukland, que disse viver um “regime de terror” durante o relacionamento. O julgamento aconteceu entre 3 de fevereiro e 19 de março, e mobilizou grande parte da opinião pública na Noruega, chegando a reduzir o elevado apoio da população à família real.