Filha do presidente do Paraguai gera polêmica com camiseta ‘Taxem os pobres’

Em meio à maior crise bancária da história do Paraguai, uma camiseta colocou a filha do presidente no centro de uma polêmica. Costanza Peña, 21, herdeira de Santiago Peña, virou alvo de críticas nesta sexta-feira, 6, após a circulação de uma fotografia em que aparece diante do espelho de uma academia usando uma blusa com a frase “Tax the Poor” (“Taxem os pobres”, em português). A jovem, que estuda na Universidade Columbia, em Nova York, teria publicado a imagem em um perfil privado nas redes sociais, mas o registro acabou sendo compartilhado por políticos e veículos de imprensa paraguaios.

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A frase estampada na camiseta faz uma inversão do slogan “Tax the Rich” (“Taxem os ricos”), associado à defesa de impostos mais altos para as parcelas mais ricas da população. Nas redes sociais, usuários classificaram a escolha da jovem como insensível diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelos paraguaios. As críticas chegaram ao perfil oficial da Universidade Columbia, onde internautas passaram a pedir sua expulsão. Não há confirmação sobre quando a fotografia foi tirada.