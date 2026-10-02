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Fechamento de consulados dos EUA ao público afeta vistos: o que fazer?

Atendimento presencial foi suspenso em Brasília, São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre por 'questões de segurança'; não há previsão para retomada

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h58 | Atualizado em 2 out 2026, 12h29
Visto americano
Visto americano (AlxeyPnferov/iStock/Getty Images)
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Fechamento de consulados dos EUA ao público afeta vistos: o que fazer? Priorize VEJA no Google

A suspensão dos serviços consulares presenciais dos Estados Unidos no Brasil nesta sexta-feira, 2, afetou também os brasileiros que têm entrevistas ou outros procedimentos relacionados à obtenção de visto americano. A missão diplomática americana informou que a interrupção ocorre por “questões de segurança”, mas não detalhou a natureza da preocupação nem estabeleceu uma data para a retomada dos atendimentos.

A medida vale para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e para os consulados de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Na capital paulista, a Polícia Militar isolou o entorno do consulado nesta sexta, e pessoas que foram ao local para tirar dúvidas ou cumprir compromissos agendados não puderam entrar.

A decisão foi comunicada na noite de quinta-feira, e ocorre dois dias antes do primeiro turno das eleições brasileiras. O governo americano, porém, não relacionou oficialmente a suspensão ao pleito. Segundo a agência de notícias Reuters, funcionários da Embaixada em Brasília receberam orientação para trabalhar de casa nesta sexta após uma ameaça, mas a fonte ouvida pela agência não informou qual foi a natureza do alerta.

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O que dizem os Estados Unidos?

O Departamento de Estado americano afirmou que a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos é uma prioridade para o governo Donald Trump. Em comunicado, a representação diplomática disse que as embaixadas e consulados americanos utilizam regularmente o sistema de mensagens STEP para alertar cidadãos sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no cenário local.

O governo também afirmou estar trabalhando “em estreita cooperação” com as autoridades brasileiras para tratar das questões de segurança. A medida ocorre em um contexto de atenção reforçada na capital federal e a dois dias do primeiro turno das eleições.

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O que acontece com quem tem entrevista de visto marcada?

Quem tinha entrevista ou outro atendimento presencial agendado deve aguardar as orientações do consulado e acompanhar o sistema oficial de agendamento. Até o momento, não há anúncio de que os pedidos tenham sido cancelados definitivamente nem de que seja necessário iniciar um novo processo.

A suspensão é temporária e está relacionada ao atendimento presencial. Por isso, quem ainda está nas etapas iniciais da solicitação pode continuar preenchendo o formulário DS-160, reunindo documentos e acompanhando o processo pelo sistema de agendamento. A própria Embaixada dos Estados Unidos informa que o pedido envolve o preenchimento do DS-160 e, posteriormente, o pagamento da taxa e o agendamento dos atendimentos.

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Já quem dependia de uma entrevista presencial ou de outro procedimento que exige comparecimento físico terá de aguardar a retomada das atividades ou eventual remarcação determinada pelo posto consular.

A orientação é não cancelar o processo nem pagar novamente a taxa sem uma determinação oficial. Em caso de alteração do agendamento, o solicitante deve acompanhar as instruções enviadas pela representação americana ou disponibilizadas no sistema.

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E quem já teve o visto aprovado?

A suspensão dos atendimentos presenciais não significa, por si só, o cancelamento de vistos que já foram aprovados. O eventual impacto para quem aguarda a devolução do passaporte depende do estágio do procedimento e das orientações do posto responsável.

Por isso, quem está nessa situação deve acompanhar o e-mail cadastrado no processo e o sistema de agendamento. A recomendação também vale para pessoas que tinham retirada ou entrega de passaporte prevista para esta sexta-feira.

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Ainda é possível começar o pedido de visto?

Sim. Como a suspensão anunciada pelos Estados Unidos é referente aos serviços presenciais, o DS-160 ainda pode ser encaminhado.

Depois de preencher o formulário, o solicitante deve utilizar o sistema de agendamento para pagar a taxa, escolher a modalidade de entrega do passaporte e marcar os atendimentos necessários. A Embaixada americana orienta que dúvidas relacionadas ao sistema de agendamento sejam encaminhadas à equipe responsável pelo serviço.

No entanto, iniciar ou manter o processo não significa que uma entrevista possa ser realizada durante a suspensão.

O que fazer em caso de urgência?

Em determinadas circunstâncias, o sistema consular americano permite solicitar uma entrevista emergencial. O pedido, porém, não garante atendimento imediato: a situação precisa ser analisada pelas autoridades consulares e atender aos critérios estabelecidos pelo governo dos Estados Unidos.

Como os serviços presenciais estão temporariamente suspensos no Brasil, o mais prudente é acompanhar os canais oficiais antes de fazer qualquer alteração no processo ou realizar um novo pagamento.

Para questões relacionadas ao sistema de agendamento de vistos, a missão americana no Brasil disponibiliza o e-mail Brazil.Visas@gdit-gss.com. O endereço é administrado pela equipe responsável pelos agendamentos de CASV e entrevistas.

E os americanos que estão no Brasil?

A suspensão também afeta o atendimento consular destinado a cidadãos americanos. A representação diplomática orientou que aqueles que precisem de assistência emergencial não compareçam presencialmente à Embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas até nova orientação.

Em casos de emergência, a recomendação é procurar o oficial de plantão responsável por telefone ou e-mail. Os contatos divulgados são:

Brasília: (61) 3312-7000 e BrasiliaACS@state.gov

São Paulo: (11) 3250-5000 / (11) 3250-5373 e SaoPauloACS@state.gov

Rio de Janeiro: (21) 3823-2000 / (21) 3823-2029 e ACSRio@state.gov

Porto Alegre: (51) 3345-6000 e PortoAlegreACS@state.gov

Recife: (81) 3416-3050 / (81) 99916-9470 e RecifeACS@state.gov

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