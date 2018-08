FBI prende autor de ameaças a jornalistas do Boston Globe

O FBI prendeu nesta manhã (30) um americano que vinha ameaçando de morte os jornalistas do Boston Globe desde 10 de agosto, quando o jornal liderou uma campanha contra os ataques sistemáticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à imprensa. O suspeito tinha comprado um novo fuzil calibre 9 milímetros em maio, para agrega-lo a seu arsenal.

Robert Chain, de 68 anos, foi preso em sua casa na cidade de Encino, na Califórnia e deverá comparecer ao tribunal federal de Los Angeles nesta tarde, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um dos crimes a que responderá será o de fazer comunicações ameaçadoras no comércio interestadual.

Se condenado, ele estará sujeito a pena de prisão mais de cinco anos, um de liberdade condicional e multa de 250.000 dólares, segundo o Departamento de Justiça.

O FBI encontrou inúmeras armas na casa de Chain. Em maio, ele comprou um fuzil 9 milímetros. Ele telefonou dezenas de vezes para a redação do Globe com o intuito de ameaçar e insultar os repórteres. Em linha com o discurso de Trump contra os meios de comunicação, chamava os jornalistas de “inimigos do povo”. Em pelo menos uma das ligações, foi além.

“Eu vou atirar em você na sua cabeça f. hoje mais tarde, às 16h”, afirmou.

Na manhã de hoje, Trump novamente atacou a imprensa em sua rede social favorita, o Twitter. “Eu ainda não consigo externar de maneira suficientemente forte o quão desonesta é a imprensa. A verdade não importa para eles, eles têm somente seus ódios e agendas. Isso inclui livros mentirosos, escritos sobre mim o tempo todo, alguns com fontes anônimas, e são pura ficção. Inimigo do Povo!”

A vice-presidente do Boston Globe, Jane Bowman, expressou o agradecimento da empresa às forças policiais por protegerem o jornal durante as ameaças, pela investigação e pela prisão do responsável. Em 16 de agosto, mais de 100 jornais americanos, conduzidos pelo Globe, publicaram editoriais sobre a agressividade do discurso de Trump contra a imprensa e sobre como esse comportamento fere uma das bases da democracia americana.

“Apesar da perturbação de muitos de empregados serem ameaçados dessa maneira, ninguém – verdadeiramente, ninguém, deixou que isso atrapalhasse o importante trabalho desta instituição”, disse Bowman, por comunicado.

Também por nota, o procurador dos Estados Unidos para o distrito de Massachusetts, Andrew Lelling, disse que ninguém que dissemina nos outros o medo de perder a vida será processado sem levar-se em conta sua filiação política. Lelling foi indicado para o cargo por Trump, segundo a rede de televisão CNBC.

“Em tempos de polarização política crescente e de aumento da incidência de massacres, os políticos devem policiar suas próprias retóricas políticas. Senão, nós vamos [policiar]”, afirmou.

As ameaças de Robert Chain surgiram dois meses depois do maior ataque contra um jornal americano. No final de junho, pelo menos cinco pessoas morreram ao serem atingidas por tiros disparados dentro da redação do jornal Capital Gazette, de Annapolis, capital do Estado de Maryland. O atirador foi preso.