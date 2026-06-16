FBI diz ter frustrado plano de ataque a evento do UFC na Casa Branca

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O FBI prendeu suspeitos de planejar um ataque no UFC Freedom 250, evento na Casa Branca que celebrava o aniversário de Donald Trump e a independência dos EUA. O plano envolveria drones com explosivos e um atirador. Graças à ação rápida das autoridades, a ameaça foi neutralizada antes da execução, com prisões realizadas.

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O serviço doméstico de inteligência e segurança dos Estados Unidos, o FBI, informou nesta terça-feira, 16, que prendeu vários suspeitos de planejar um ataque que teria como alvo o evento do UFC realizado na Casa Branca durante as comemorações do aniversário de 80 anos do presidente americano, Donald Trump.

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, a ameaça foi identificada em 10 de junho, quatro dias antes da realização do evento de luta de artes marciais mistas UFC Freedom 250. A partir da descoberta, autoridades federais e parceiros da área de segurança iniciaram uma investigação para neutralizar o plano antes que ele fosse executado.

“Graças à rápida ação do FBI, dos nossos parceiros e do departamento [de Justiça], vários indivíduos estão sob custódia e os supostos ataques planejados foram impedidos”, disse Patel.

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De acordo com a emissora americana Fox News, cinco pessoas foram presas. Os suspeitos teriam planejado usar drones equipados com explosivos para provocar pânico entre o público. Após as explosões, um atirador seria responsável por abrir fogo contra pessoas que tentassem deixar o local.

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As autoridades encontraram mensagens trocadas entre o grupo de suspeitos detalhando a possível execução do ataque, mas ainda não está claro em que estágio o plano se encontrava quando foi descoberto pelas forças de segurança.

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O UFC Freedom 250 integrou as comemorações dos 250 anos de independência dos Estados Unidos e coincidiu com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump. O evento reuniu aproximadamente 4,3 mil convidados, incluindo militares, autoridades e convidados especiais, em uma arena montada no gramado da residência oficial da Presidência americana.

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Questionado sobre o caso durante a cúpula do G7, Trump afirmou que ainda não havia recebido informações detalhadas sobre a investigação. Até o momento, o FBI não divulgou a identidade dos suspeitos nem as acusações que poderão ser apresentadas.