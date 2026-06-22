Favorito para substituir Starmer anuncia candidatura oficial para premiê do Reino Unido

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Andy Burnham, o popular ‘rei do Norte’, anuncia candidatura para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido. Após a renúncia de Starmer, Burnham se posiciona como favorito para liderar o Partido Trabalhista, impulsionado por sua recente vitória eleitoral e histórico como prefeito de Manchester.

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Político mais cotado para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham anunciou oficialmente que irá se candidatar ao cargo horas após a renúncia do premiê nesta segunda-feira, 22.

“Keir prestou um enorme serviço ao nosso país e quero agradecê-lo por sua liderança e dedicação durante um período tão desafiador”, escreveu Burnham em uma publicação no X (ex-Twitter). “Sua decisão marca o início de uma transição e é importante que esse processo seja conduzido de forma organizada e responsável. Vou me apresentar como candidato nesse processo”, acrescentou.

Há poucos dias, Burnham venceu uma eleição suplementar em Makerfield, no noroeste da Inglaterra, e tomou posse como membro do Parlamento britânico nesta segunda, pré-requisito para que pudesse reclamar a liderança do Partido Trabalhista, que governa o país desde julho de 2024.

+ Quem é o ‘rei do Norte’, favorito para substituir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido

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Mais que isso: no pleito local, ele derrotou de forma contundente o candidato do Reform UK, o partido de extrema direita que um mês antes havia atropelado os trabalhistas em votações locais na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Isso fortaleceu o argumento de seus aliados, segundo os quais somente ele pode estancar o declínio eleitoral da sigla, que já vinha perdendo votos para os rivais radicais nas últimas pesquisas.

“O país espera estabilidade, seriedade e foco contínuo nas questões que mais importam, e é isso que terá”, completou Burnham.

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Outro forte cotado ao cargo de premiê, o ex-ministro da Saúde Wes Streeting, que havia se demitido com planos de desafiar Starmer, já afirmou em uma carta nesta segunda-feira que desistiu das ambições pessoais e apoiará Andy Burnham.

“Poderíamos passar o verão exagerando pequenas diferenças internas, ou podemos arregaçar as mangas e ajudá-lo a promover a mudança de que nosso partido e nosso país precisam. Espero que todos os outros apoiem”, escreveu ele.

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Burnham, que foi deputado de 2001 a 2017 e passou pela chefia do Ministério da Saúde, integra a chamada ala de esquerda moderada do Partido Trabalhista e é um crítico aberto do governo mais centrista de Starmer.

Embora a transição de poder ainda não tenha sido oficialmente anunciada, o popular político de 56 anos é o favorito para receber a chancela do Partido Trabalhista para estabelecer-se como novo líder da legenda que governa o país desde julho de 2024 — e, portanto, como premiê.

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Como próximos passos, postulantes à liderança trabalhista devem angariar o apoio de pelo menos 81 deputados do partido, depois do que passarão por uma eleição interna. Caso Burnham não tenha desafiantes, porém, ele assume o posto sem necessidade de votação.

Com a saída de Starmer do poder, o Reino Unido terá seu sétimo primeiro-ministro em dez anos.