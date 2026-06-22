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Favorito para substituir Starmer anuncia candidatura oficial para premiê do Reino Unido

Andy Burnham, o popular ex-prefeito da Grande Manchester, está a um passo de liderar o país após a renúncia desta segunda-feira, 22

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h01
O prefeito de Manchester, Andy Burnham, discursa ao comemorar sua vitória na eleição suplementar de Makerfield, realizada ontem no Ashton Town Football Club, em 19 de junho de 2026, em Ashton, Makerfield, Inglaterra.
O prefeito de Manchester, Andy Burnham, discursa ao comemorar sua vitória na eleição suplementar de Makerfield, realizada ontem no Ashton Town Football Club, em 19 de junho de 2026, em Ashton, Makerfield, Inglaterra.  (Christopher Furlong/Getty Images)
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Favorito para substituir Starmer anuncia candidatura oficial para premiê do Reino Unido Priorize VEJA no Google

Político mais cotado para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham anunciou oficialmente que irá se candidatar ao cargo horas após a renúncia do premiê nesta segunda-feira, 22.

“Keir prestou um enorme serviço ao nosso país e quero agradecê-lo por sua liderança e dedicação durante um período tão desafiador”, escreveu Burnham em uma publicação no X (ex-Twitter). “Sua decisão marca o início de uma transição e é importante que esse processo seja conduzido de forma organizada e responsável. Vou me apresentar como candidato nesse processo”, acrescentou.

Há poucos dias, Burnham venceu uma eleição suplementar em Makerfield, no noroeste da Inglaterra, e tomou posse como membro do Parlamento britânico nesta segunda, pré-requisito para que pudesse reclamar a liderança do Partido Trabalhista, que governa o país desde julho de 2024.

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Mais que isso: no pleito local, ele derrotou de forma contundente o candidato do Reform UK, o partido de extrema direita que um mês antes havia atropelado os trabalhistas em votações locais na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Isso fortaleceu o argumento de seus aliados, segundo os quais somente ele pode estancar o declínio eleitoral da sigla, que já vinha perdendo votos para os rivais radicais nas últimas pesquisas.

“O país espera estabilidade, seriedade e foco contínuo nas questões que mais importam, e é isso que terá”, completou Burnham.

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Outro forte cotado ao cargo de premiê, o ex-ministro da Saúde Wes Streeting, que havia se demitido com planos de desafiar Starmer, já afirmou em uma carta nesta segunda-feira que desistiu das ambições pessoais e apoiará Andy Burnham.

“Poderíamos passar o verão exagerando pequenas diferenças internas, ou podemos arregaçar as mangas e ajudá-lo a promover a mudança de que nosso partido e nosso país precisam. Espero que todos os outros apoiem”, escreveu ele.

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Burnham, que foi deputado de 2001 a 2017 e passou pela chefia do Ministério da Saúde, integra a chamada ala de esquerda moderada do Partido Trabalhista e é um crítico aberto do governo mais centrista de Starmer.

Embora a transição de poder ainda não tenha sido oficialmente anunciada, o popular político de 56 anos é o favorito para receber a chancela do Partido Trabalhista para estabelecer-se como novo líder da legenda que governa o país desde julho de 2024 — e, portanto, como premiê.

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Como próximos passos, postulantes à liderança trabalhista devem angariar o apoio de pelo menos 81 deputados do partido, depois do que passarão por uma eleição interna. Caso Burnham não tenha desafiantes, porém, ele assume o posto sem necessidade de votação.

Com a saída de Starmer do poder, o Reino Unido terá seu sétimo primeiro-ministro em dez anos.

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