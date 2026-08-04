Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Mundo

Fantasiado de elefante, influencer anticorrupção toma posse como senador na Colômbia

Luis Carlos Rúa manteve identidade em segredo durante quase toda a campanha; personagem criado em 2021 faz referência às obras públicas 'elefante branco'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 12h43 | Atualizado em 4 ago 2026, 12h58
Mascote de elefante branco com olhos amarelos e tromba sorrindo, acenando para a plateia em um auditório lotado com pessoas sentadas e em uma sacada superior
Influenciador Luis Carlos Rúa toma posse como senador da Colômbia vestido de "Elefante Branco". (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Fantasiado de elefante, influencer anticorrupção toma posse como senador na Colômbia Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador Luis Carlos Rúa tomou posse como senador da Colômbia vestido de “Elefante Branco”, personagem que o tornou conhecido nas redes sociais por denunciar obras públicas superfaturadas e inacabadas, além de suspeitas de corrupção. A cena chamou a atenção durante a cerimônia de abertura da nova legislatura, que ocorreu em 20 de julho, quando o parlamentar percorreu o plenário usando a fantasia de pelúcia antes de prestar juramento.

Engenheiro, professor e ex-prestador de serviços da Prefeitura de Pereira, Rúa criou o personagem em 2021 em referência à expressão “elefante branco”, usada para definir obras públicas onerosas que permanecem abandonadas por muito tempo ou sequer são concluídas. Em seus vídeos, ele visita estradas, pontes, hospitais, escolas e outras construções paralisadas, acumulando mais de 380 mil seguidores no Instagram e centenas de milhares de visualizações.

“Continuarei ouvindo e zelando por vocês, informando avanços, assim como todos os desafios que encontrar no caminho, para que continuemos trabalhando juntos e fortalecendo esta comunidade de cidadãos que entendem que corrupção é corrupção, independentemente de quem a faça”, escreveu o senador nas redes sociais ao publicar uma imagem de seu juramento.

Siga

Identidade secreta

Durante quase toda a campanha eleitoral, Rúa manteve sua identidade em segredo. Foi apenas três dias antes da votação que o engenheiro revelou que era o homem por trás da fantasia.

Continua após a publicidade

Segundo ele, a decisão de se manter anônimo foi motivada pelas ameaças que passou a receber após denunciar irregularidades enquanto trabalhava na administração municipal de Pereira, onde afirma ter sido pressionado a conseguir votos para um candidato apoiado pelo então prefeito.

Filiado ao partido Alianza por Colombia, Rúa conquistou cerca de 124 mil votos, tornando-se um dos senadores mais votados do país e obtendo apoio em praticamente todos os municípios colombianos.

Continua após a publicidade

Trabalho de fiscalização e propostas

O influenciador afirmou que decidiu disputar uma vaga no Senado para ampliar seu trabalho de fiscalização. Antes da eleição, ele financiava as viagens para registrar denúncias por meio de trabalhos como freelancer, campanhas de financiamento coletivo e da venda de bonecos de pelúcia do Elefante Branco. Segundo ele, no entanto, a renda já não era suficiente para manter as atividades.

Entre as propostas apresentadas pelo novo senador está um projeto que obrigaria os municípios a reservar recursos específicos para reparar vias. A iniciativa homenageia seu pai, Darío Rúa, que morreu em 2024 após sofrer uma queda provocada por um buraco na rua.

Continua após a publicidade

O parlamentar afirma não se identificar com a esquerda, a direita ou o centro e diz que sua atuação será independente. Ele também anunciou que pretende comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, usando novamente a fantasia de seu personagem viral.

Publicidade
TAGS:
Colômbia
Corrupção
senador
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).