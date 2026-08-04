Fantasiado de elefante, influencer anticorrupção toma posse como senador na Colômbia

Ler Resumo





Luis Carlos Rúa, conhecido como “Elefante Branco”, assumiu o cargo de senador na Colômbia. O influenciador, famoso por denunciar corrupção e obras públicas inacabadas, compareceu à cerimônia usando sua icônica fantasia, prometendo ampliar a fiscalização e lutar contra a má gestão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O influenciador Luis Carlos Rúa tomou posse como senador da Colômbia vestido de “Elefante Branco”, personagem que o tornou conhecido nas redes sociais por denunciar obras públicas superfaturadas e inacabadas, além de suspeitas de corrupção. A cena chamou a atenção durante a cerimônia de abertura da nova legislatura, que ocorreu em 20 de julho, quando o parlamentar percorreu o plenário usando a fantasia de pelúcia antes de prestar juramento.

Engenheiro, professor e ex-prestador de serviços da Prefeitura de Pereira, Rúa criou o personagem em 2021 em referência à expressão “elefante branco”, usada para definir obras públicas onerosas que permanecem abandonadas por muito tempo ou sequer são concluídas. Em seus vídeos, ele visita estradas, pontes, hospitais, escolas e outras construções paralisadas, acumulando mais de 380 mil seguidores no Instagram e centenas de milhares de visualizações.

“Continuarei ouvindo e zelando por vocês, informando avanços, assim como todos os desafios que encontrar no caminho, para que continuemos trabalhando juntos e fortalecendo esta comunidade de cidadãos que entendem que corrupção é corrupção, independentemente de quem a faça”, escreveu o senador nas redes sociais ao publicar uma imagem de seu juramento.

Identidade secreta

Durante quase toda a campanha eleitoral, Rúa manteve sua identidade em segredo. Foi apenas três dias antes da votação que o engenheiro revelou que era o homem por trás da fantasia.

Continua após a publicidade

Segundo ele, a decisão de se manter anônimo foi motivada pelas ameaças que passou a receber após denunciar irregularidades enquanto trabalhava na administração municipal de Pereira, onde afirma ter sido pressionado a conseguir votos para um candidato apoiado pelo então prefeito.

Filiado ao partido Alianza por Colombia, Rúa conquistou cerca de 124 mil votos, tornando-se um dos senadores mais votados do país e obtendo apoio em praticamente todos os municípios colombianos.

Continua após a publicidade

Trabalho de fiscalização e propostas

O influenciador afirmou que decidiu disputar uma vaga no Senado para ampliar seu trabalho de fiscalização. Antes da eleição, ele financiava as viagens para registrar denúncias por meio de trabalhos como freelancer, campanhas de financiamento coletivo e da venda de bonecos de pelúcia do Elefante Branco. Segundo ele, no entanto, a renda já não era suficiente para manter as atividades.

Entre as propostas apresentadas pelo novo senador está um projeto que obrigaria os municípios a reservar recursos específicos para reparar vias. A iniciativa homenageia seu pai, Darío Rúa, que morreu em 2024 após sofrer uma queda provocada por um buraco na rua.

Continua após a publicidade

O parlamentar afirma não se identificar com a esquerda, a direita ou o centro e diz que sua atuação será independente. Ele também anunciou que pretende comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, usando novamente a fantasia de seu personagem viral.