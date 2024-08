Famílias dos reféns do Hamas lideram comboio até Gaza para pedir cessar-fogo

O Fórum de Famílias dos Reféns, uma organização civil composta por parentes de pessoas sequestradas pelo Hamas, conduziu um comboio de veículos que partiu de Tel Aviv rumo à fronteira com a Faixa de Gaza para pressionar o governo de Israel a fechar um acordo com o grupo terrorista palestino para uma que permita a libertação das 104 pessoas ainda em cativeiro.

O fórum foi criado menos de 24 horas após os ataques de 7 de outubro, que mataram 1.200 israelenses e culminaram no sequestro de 251 pessoas, e luta para que todos os reféns retornem para casa em segurança.

“O primeiro-ministro (Benjamin Netanyahu) tem maioria no governo para aprovar um acordo, ele tem maioria no Knesset e também tem segurança política para um acordo. A única coisa que está no caminho de um acordo agora é a coragem do primeiro-ministro”, disse ao jornal israelense The Times of Israel Hagit Cohen, mãe de Itay, soldado assassinado em 7 de outubro cujo corpo permanece em Gaza.

Nas redes sociais, o projeto teceu críticas indiretas à administração Netanyahu. “Chega de abandono! Traga-os para casa. Agora!”, escreveram na legenda da publicação sobre a saída do comboio.

O grupo permanecerá na fronteira com a Faixa de Gaza até esta quinta-feira, 29, quando usarão megafones para propagar mensagens aos reféns às 6h29 (00h29 no horário de Brasília), horário do ataque em 7 de outubro. A expectativa dos familiares é que os cativos consigam escutá-los e saibam que não estão sozinhos.

“O que será registrado nos livros de história desta guerra amaldiçoada não é se vamos conquistar o Corredor Filadélfia (em Gaza) ou quantos terroristas matamos, mas se cuidamos e trouxemos nossos reféns para casa”, concluiu Shira Albag, mãe do soldado sequestrado Liri Albag, em entrevista ao Times of Israel.

No último domingo, o grupo palestino voltou a rejeitar novas condições para acordo para uma pausa momentânea nas hostilidades. O principal empecilho nas negociações é a presença israelense no chamado Corredor Filadélfia, uma estreita faixa de terra de 14,5 quilômetros ao longo da fronteira sul de Gaza com o Egito.

Resgates das FDI

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta terça-feira, 27, ter resgatado Kaid Farhan Elkadi, 52 anos, de Gaza. O homem israelense, de origem árabe beduína, foi sequestrado por terroristas durante o ataque terrorista em 7 de outubro do ano passado contra comunidades do sul do país, que fez eclodir o conflito.

Elkadi é o oitavo refém resgatado pelas forças israelenses desde o início da guerra em Gaza. Ele pertence a uma das minorias árabes-israelenses, que são cerca de 20% da população de Israel. Pai de 11 filhos e avô de um, ele morava em uma aldeia beduína na área de Rahat, no deserto de Negev. Trabalhou por anos como segurança no Kibutz Magen, perto da fronteira entre Israel e Gaza, onde foi sequestrado há mais de 10 meses.

Ao todo, os corpos de 30 pessoas assassinadas pelo Hamas foram recuperados pelas FDI desde o início do conflito, incluindo os dos três reféns mortos por engano por tropas israelenses. Durante um cessar-fogo de uma semana em novembro, 105 reféns israelenses foram libertados em troca de 240 mulheres e crianças palestinas mantidas em prisões de Israel.