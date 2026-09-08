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Famílias dos EUA pagaram US$100 bilhões a mais em energia por guerra no Irã, mostra estudo

Associação Automobilística Americana afirmou que preços da gasolina atingiram um novo recorde em três meses, assombrando feriado nacional

Por Sophia Paiva 8 set 2026, 15h34 | Atualizado em 8 set 2026, 17h07
Vista aérea de uma rua movimentada com carros em várias faixas, ao lado de um posto Mobil com preços de combustível visíveis. Ao fundo, uma rodovia elevada e o horizonte de uma cidade com arranha-céus sob um céu parcialmente nublado. Palmeiras e vegetação densa margeiam as vias.
Associação Automobilística Americana afirmou que preços da gasolina atingiram um novo recorde em três meses, assombrando feriado nacional. 8/9/2026 (Bloomberg/Getty Images)
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Americanos pagaram US$100 bilhões a mais em conta de energia desde o início da guerra dos Estados Unidos com o Irã, em fevereiro, segundo um levantamento de custos publicado pela Universidade Brown e citado em reportagem da emissora CNN nesta terça-feira, 8. O valor se traduz para cerca de US$ 770 por família nos EUA.

De acordo com pesquisadores da Universidade Brown, o conflito está causando uma queda brusca da renda disponível dos americanos. Desde o início da guerra, os consumidores estão pagando US$ 55 bilhões a mais (uma média de US$ 422 por família) somente em gasolina. 

Nesta terça, em paralelo, a Associação Automobilística Americana (AAA) afirmou que os preços da gasolina atingiram um novo recorde em três meses, alcançando US$ 4,15 por galão, a medida padrão no país. O marco negativo assombrou o feriado nacional do dia do trabalho – na mesma época do ano passado, a gasolina custava US$ 3,20.

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O aumento é reflexo direto da guerra. O petróleo passou esta segunda-feira 7 operando em alta na Bolsa de Londres e voltou a se aproximar dos 100 dólares por barril. No fechamento, os contratos da commodity com vencimento em novembro eram negociados a 97,31 dólares, com alta de 0,57% sobre a sessão anterior. A cotação foi pressionada pela notícia de que rebeldes houthis atacaram uma refinaria da Aramco na cidade de Jizan, na Arábia Saudita. Este é o segundo ataque às mesmas instalações em um mês.

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