Família ucraniana é encontrada morta em casa durante ocupação russa

Uma família de nove pessoas, incluindo duas crianças pequenas, foi encontrada morta nesta terça-feira, 31, em sua casa na cidade de Volnovakha, no leste da Ucrânia, uma região ocupada pela Rússia. Autoridades ucranianas acreditam que soldados russos mataram toda a família Kapkanets, no dia 27 de outubro, por se recusarem a sair da residência.

Kiev e Moscou iniciaram investigações separadas sobre o ataque. O observador dos Direitos Humanos na Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse que “as mãos ensanguentadas dos russos estavam envolvidas” nos assassinatos de Volnovakha.

“De acordo com informações preliminares, os ocupantes mataram toda a família Kapkanets, que celebrava um aniversário e que se recusou a entregar a sua própria casa aos ocupantes da Chechênia”, disse Lubinets.

A promotoria de Donetsk, controlada pela Ucrânia, citando informações preliminares, disse que agressores em uniformes do exército mataram a família a tiros depois de rejeitarem seu pedido de desocupação da casa.

De acordo com Moscou, dois homens suspeitos foram detidos e alegam que são soldados russos do Extremo Oriente. O Comitê de Investigações oficial do país esclareceu que o motivo do ataque pode ter sido relacionado a uma briga local.

“De acordo com informações preliminares, o motivo do crime foi um conflito doméstico”, afirmou o comitê em comunicado.

Astra, um canal de notícias russo no Telegram, informou que os vizinhos das vítimas culparam militares russos pelas mortes. Baza, outro canal do aplicativo de mensagens, disse que membros da família tiveram “um conflito com homens não identificados vestindo uniformes militares sem insígnia”.

“Todos os vizinhos estão dizendo que os assassinos eram militares. Estamos todos com medo”, disse uma testemunha à Astra.

Volnovakha foi capturada pelas forças russas poucas semanas após o início da guerra na Ucrânia e a maior parte da cidade foi destruída. As mortes da família acontecem em um momento em que diversas batalhas são travadas no leste e no sul do país, em meio à contraofensiva de Kiev.

O avanço das forças ucranianas, porém, é lento, já que Moscou teve tempo para preparar suas linhas defensivas. Nas últimas semanas, a Rússia também atacou a importante cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, bem como de Kupyansk, na região nordeste de Kharkiv. Todas as investidas foram “mal sucedidas”, de acordo com Kiev.

