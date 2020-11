Família Trump abre guerra nas redes contra figuras do Partido Republicano

Nas horas seguintes ao discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual denunciava, sem apresentar qualquer prova, possíveis fraudes na apuração e questionava a integridade eleitoral do país, republicanos de diversos estados foram às redes sociais se posicionar contra. Eric Trump, um dos filhos do presidente, não gostou e acusou os republicanos de serem manipulados e que “seus eleitores nunca vão esquecer”.

Donald Trump Jr., o filho mais velho, acusou os políticos de não agirem e se “esconderem atrás da massa da mídia”.

“A falta total de ação de virtualmente todos os possíveis candidatos republicanos para 2024 é incrível”, afirmou.

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing.

They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead.

Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020