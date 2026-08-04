Família Real da Inglaterra tem novo membro: neta de infame ex-príncipe

A Princesa Eugenie do Reino Unido deu à luz pela terceira vez na última segunda-feira, 3. Mãe de dois meninos, Eugenie concebeu uma saudável menina em um hospital de Lisboa, em Portugal. De acordo com um comunicado emitido pela família real, a pequenina nasceu pesando aproximadamente 3 kg e foi motivo de encanto para seus parentes no Palácio de Buckingham. “Suas Majestades o Rei e a Rainha e outros membros da Família Real ficaram encantados ao serem informados da notícia”, afirmou a nota.

Não se sabe, no entanto, qual a reação do avô da criança, o infame ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor. Afastado da realeza devido a suas relações próximas com o criminoso Jeffrey Epstein, Andrew se envolveu em uma sujeira que respingou nas filhas, que supostamente foram afastadas do círculo real devido à crise.

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