Família do autor de massacre no Texas diz estar confusa e abalada

Os familiares de Dimitris Pagourtzis, jovem de 17 anos que invadiu uma escola no Estado do Texas e matou dez pessoas, disseram neste sábado que estão abalados e confusos diante da tragédia.

Na nota publicada pelo jornal Houston Chronicle, os pais do jovem dizem entender o desejo da sociedade de esclarecer os motivos que levaram o jovem a abrir fogo contra os colegas, mas que preferem esperar pela investigação policial sobre o caso.

Uma das principais questões na investigação é como Pagourtzis roubou uma escopeta e um revólver calibre 38 do arsenal de seu pai.

Além disso, na nota, eles agradeceram aos colegas do atirador, que o descreveram como “inteligente, tranquilo e doce”.

“Estendemos as nossas mais sinceras orações e condolências a todas as vítimas. Também queremos agradecer todos os que intervieram para mostrar sua ajuda e apoio”, escreveram os pais do atirador.

A família afirmou que seguirá colaborando com as autoridades para esclarecer o caso e pede à comunidade respeito à privacidade, tanto própria como a dos parentes das vítimas.

Pagourtzis abriu fogo contra os companheiros de escola na manhã de sexta-feira. Dez pessoas morreram e 13 ficaram feridas. O jovem pode ser condenado à prisão perpétua pelo crime.