Família de miss Iraque foge após ‘selfie da paz’ com miss Israel

“Paz e amor da miss Iraque e da miss Israel” diz a legenda da selfie que rendeu ameaças de morte a Sarah Idan e sua família e resultou na fuga de seus parentes do Iraque. Idan postou a foto no Instagram no dia 13 de novembro quando representava o país em um evento ligado ao concurso Miss Universo. Foi a primeira vez em 45 anos que o Iraque enviou uma candidata.

À CNN, a miss Iraque disse que propôs à miss Israel, Adar Gandelsman, que tirassem uma foto “para que as pessoas pudessem ver que não temos problemas uma com a outra e que na verdade somos embaixadoras da paz”. A reação não foi a que ela esperava.

“Quando postei a foto, não imaginei por um segundo que teria uma repercussão negativa”, disse à emissora. “As ameaças que recebi pela internet foram assustadoras”. Segundo Idan, o diretor do concurso Miss Iraque lhe disse que estava sendo pressionado pelo governo e que ela deveria remover a foto — caso contrário, perderia o título.

Israel e Iraque não mantêm relações diplomáticas.

Ela também recebeu ameaças de morte. Assustada, ligou para sua família e pediu deixassem o país. “As pessoas reconheceram minha família, todos imediatamente sabiam quem eles eram. E estávamos recebendo ameaças de morte”, disse.

Apesar das ameaças e do risco de perder seu título, Idan se recusou a remover a foto. Um dia após postar a selfie, ela publicou um texto em que disse não apoiar o governo de Israel nem sua política para o Oriente Médio . Ela também pediu desculpas a “todos aqueles que acharam que era um ataque à causa palestina”.

Idan, que disse não se arrepender de ter publicado a foto, evitou dar entrevistas sobre o episódio até que sua família tivesse deixado o Iraque com segurança. A miss tem cidadanias iraquiana e americana e reside em Los Angeles.