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Família de jovem morto por tigre na Inglaterra critica repercussão online, após Trump comentar caso

Presidente dos Estados Unidos publicou vídeo do incidente na plataforma Truth Social

Por Luiza Zubelli 14 out 2026, 16h37 | Atualizado em 14 out 2026, 16h38
Jovem branco de cabelo castanho e camiseta azul sorrindo para a câmera, com as Cataratas do Niágara e um arco-íris ao fundo
William Chapman, jovem de 23 anos morto por tigre em zoológico na Inglaterra  (Redes sociais/Reprodução)
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Família de jovem morto por tigre na Inglaterra critica repercussão online, após Trump comentar caso Priorize VEJA no Google

A família de um jovem morto por um tigre em um zoológico na Inglaterra expressou sua “profunda angústia” com a repercussão online do vídeo do incidente, que chegou a ser compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em um comunicado divulgado na noite de terça-feira 13, os familiares de William Chapman, de 23 anos, disseram que estão “completamente devastados com a perda e lutando para lidar com o que aconteceu”. O jovem foi morto por um tigre após entrar no recinto em que o animal estava preso no zoológico Yorkshire Wildlife Park, na Inglaterra, no sábado 10.

“A publicação e a circulação de conteúdo midiático profundamente ofensivo estão causando grande sofrimento em um momento excepcionalmente vulnerável. Pedimos que as pessoas parem de fazer isso”, diz o texto. 

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Segundo a família, “William sofreu de uma doença mental grave durante vários anos e, consequentemente, foi-lhe prescrito um medicamento forte”. O comunicado afirma ainda que “caberá ao legista decidir qual foi o papel disso em sua morte”.

Na terça-feira, Trump publicou imagens do caso para seus 13 milhões de seguidores na rede social Truth Social. O vídeo postado mostra um tigre mordendo e arranhando Chapman, que estava sentado no chão dentro do recinto onde o animal estava. Nas imagens, o homem também aparece apontando o dedo na direção do felino. 

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Trump publicou a gravação com a legenda: “Nunca mexam com a natureza! Presidente DJT”. O vídeo não mostra o momento em que Chapman foi morto.

Mais tarde, no mesmo dia, o mandatário norte-americano publicou um vídeo gerado por inteligência artificial em que aparece sorrindo e se divertindo, perseguindo e brincando de lutar com o tigre. O vídeo é acompanhado pela música “The Lion Sleeps Tonight”, da banda The Tokens. Nele, Trump imita o gesto de apontar feito por Chapman e termina com ele e o tigre se abraçando.

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O zoológico informou que o tigre, chamado de Altai, não será sacrificado. O local permanece fechado desde o momento do incidente. A prefeitura da cidade de Doncaster, responsável pelo licenciamento, afirmou ter iniciado uma investigação de saúde e segurança.

Uma investigação sobre a morte do jovem deve ser aberta no tribunal do legista de Doncaster na manhã de quinta-feira, 15.

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