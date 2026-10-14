Família de jovem morto por tigre na Inglaterra critica repercussão online, após Trump comentar caso

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A família de William Chapman, morto por um tigre em zoológico inglês, expressa “profunda angústia” após Donald Trump compartilhar o vídeo do ataque e criar uma versão de IA. Enquanto a família revela que William sofria de doença mental, a repercussão online e a atitude de Trump causam grande sofrimento.

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A família de um jovem morto por um tigre em um zoológico na Inglaterra expressou sua “profunda angústia” com a repercussão online do vídeo do incidente, que chegou a ser compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em um comunicado divulgado na noite de terça-feira 13, os familiares de William Chapman, de 23 anos, disseram que estão “completamente devastados com a perda e lutando para lidar com o que aconteceu”. O jovem foi morto por um tigre após entrar no recinto em que o animal estava preso no zoológico Yorkshire Wildlife Park, na Inglaterra, no sábado 10.

“A publicação e a circulação de conteúdo midiático profundamente ofensivo estão causando grande sofrimento em um momento excepcionalmente vulnerável. Pedimos que as pessoas parem de fazer isso”, diz o texto.

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Segundo a família, “William sofreu de uma doença mental grave durante vários anos e, consequentemente, foi-lhe prescrito um medicamento forte”. O comunicado afirma ainda que “caberá ao legista decidir qual foi o papel disso em sua morte”.

Na terça-feira, Trump publicou imagens do caso para seus 13 milhões de seguidores na rede social Truth Social. O vídeo postado mostra um tigre mordendo e arranhando Chapman, que estava sentado no chão dentro do recinto onde o animal estava. Nas imagens, o homem também aparece apontando o dedo na direção do felino.

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Trump publicou a gravação com a legenda: “Nunca mexam com a natureza! Presidente DJT”. O vídeo não mostra o momento em que Chapman foi morto.

Mais tarde, no mesmo dia, o mandatário norte-americano publicou um vídeo gerado por inteligência artificial em que aparece sorrindo e se divertindo, perseguindo e brincando de lutar com o tigre. O vídeo é acompanhado pela música “The Lion Sleeps Tonight”, da banda The Tokens. Nele, Trump imita o gesto de apontar feito por Chapman e termina com ele e o tigre se abraçando.

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O zoológico informou que o tigre, chamado de Altai, não será sacrificado. O local permanece fechado desde o momento do incidente. A prefeitura da cidade de Doncaster, responsável pelo licenciamento, afirmou ter iniciado uma investigação de saúde e segurança.

Uma investigação sobre a morte do jovem deve ser aberta no tribunal do legista de Doncaster na manhã de quinta-feira, 15.