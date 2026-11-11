Família de cacique Raoni pede suspensão de documentário na COP31

Familiares do cacique Raoni Metuktire, 94, estão tentando impedir a exibição de um documentário sobre a trajetória do líder indígena, prevista para esta sexta-feira, 13, durante a COP31, em Antalya, na Turquia. Dirigido pelo cineasta francês Alexandre Bouchet, o filme é alvo de contestação de lideranças do povo Mẽbêngôkre (Kayapó), que afirmam não ter autorizado seu lançamento ou sua divulgação pública.

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A disputa começou antes da conferência climática. Em 19 de outubro, a produtora Yemaya Productions foi notificada extrajudicialmente pelo Instituto Raoni. Na resposta, enviada no dia 30, a empresa alegou sigilo empresarial para não apresentar informações solicitadas sobre os acordos comerciais envolvendo a produção. Diante da manutenção da estreia, familiares e lideranças divulgaram uma carta, em 7 de novembro, reafirmando que não consentem com a exibição do filme. O instituto encaminhou uma nova notificação exigindo a suspensão imediata, enquanto a presidente da Funai informou ter solicitado providências à Procuradoria Federal junto à instituição.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas, Raoni também é tema de outra produção cinematográfica, Raoni — A Voz da Floresta, com estreia prevista para 2027. O projeto, que tem Leonardo DiCaprio e Angelina Jolie entre os produtores, é dirigido por Mauricio Dias.

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