Família brasileira confirma sequestro da babá desaparecida em Israel

Atualizado em 14 out 2023, 23h27 - Publicado em 14 out 2023, 23h01

Filha de brasileiros, a babá Celeste Fishbein, de 18 anos, estava desaparecida em Israel desde sábado (7), data da invasão do grupo terrorista Hamas ao país. Neste sábado, 14, depois de a família procurar durante toda a semana algum sinal do paradeiro dela em hospitais e nos principais centros de informação do país, finalmente uma notícia concreta: a jovem está entre os 120 israelense sequestrados pelo Hamas. Mulheres, crianças, idosos e até bebês de oito meses estão entre os reféns. A foto de cada um deles hoje compõe um grande mural público montado pelos familiares das vítimas.

A notícia traz esperança aos Fishbein, por mais que essa notícia traga muito temores em relação à integridade física e mental de Celeste, que está nas mãos de um grupo capaz de grandes atrocidades. Até o momento, Israel contabiliza 1.300 israelenses mortos nessa guerra.

Celeste vivia com a mãe e a avó no kibutz de Beeri, uma comunidade agrícola com 900 moradores. No dia da invasão, Celeste estava na casa do namorado. Ela chegou a mandar uma mensagem para a mãe e depois não fez mais contato. “Minha irmã, minha mãe e o meu sobrinho, irmão de Celeste, ficaram no bunker sem água e luz por 24 horas. Eles escutaram aterrorizados o Hamas tentando invadir o local. Um horror”, contou a VEJA o guia turístico Mario Fishbein, de 67 anos, tio de Celeste. “Eles só saíram de lá quando surgiu uma patrulha israelita de resgate.” Neste sábado (14), Mario avisou aos amigos, conhecidos e à imprensa dessa nova batalha que a família enfrenta: a de resgatar Celeste com vida.

Continua após a publicidade