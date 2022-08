‘Falei a verdade’: A nova provocação de Bolsonaro ao chileno Boric

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o seu par chileno, Gabriel Boric. Na terça-feira 30, disse que falou “a verdade” sobre o presidente do Chile, referindo-se às suas declarações durante o debate no último domingo, quando Bolsonaro alegou que o líder chileno “queimou o metrô” durante protestos antes de assumir a presidência do país.

Na segunda-feira, a chancelaria do Chile convocou o embaixador brasileiro em protesto contra as acusações, chamando-as de “inaceitáveis” e “falsas”, movimento criticado por Bolsonaro.

“O presidente do Chile agora acabou de chamar seu embaixador. É a maneira que ele tem de demonstrar insatisfação comigo. Se exagerei ou não, não deixei de falar a verdade”, declarou durante uma sabatina organizada pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).

“A Constituinte do Chile vai na contramão do que qualquer país democrático quer. Isso é problema deles? É problema deles. O cidadão lá teve apoio do cara [o ex-presidente Lula] aqui no Brasil”, acrescentou.

No mesmo evento, Bolsonaro criticou outros países da América Latina governados pela esquerda, como fez durante o debate de domingo. Sobre a Nicarágua, afirmou que “freiras, muitas idosas, [estão sendo] expulsas do seu país. Padres sendo presos, fechamento de rádio católica. Você acha que isso é problema deles? Se o cara [Lula] voltar, muita gente escondida vai voltar para cá”.

Continua após a publicidade

Em sua fala final no debate, Bolsonaro criticou lideranças de esquerda na América Latina e acusou Boric de atear fogo em metrôs durante os protestos de outubro de 2019, que pediam uma maior igualdade social.

“Lula apoiou o presidente do Chile também; o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs, e olha para onde está indo o nosso Chile”, alegou.

+ Chanceler da Argentina se refere a Eduardo Bolsonaro como ‘ignorante’

A ministra das Relações Exteriores do Chile, Antonia Urrejola, convocou o embaixador brasileiro no Chile para conversar sobre as acusações “falsas” e “gravíssimas”.

“Em nome do governo do Chile, quero fazer uma declaração sobre as afirmações que o presidente Jair Bolsonaro do Brasil fez ontem em um debate eleitoral em que acusou diretamente o presidente Gabriel Boric de ter posto fogo no metrô. Como governo, nos parece que essas declarações são gravíssimas, obviamente são absolutamente falsas. Lamentamos que tirem proveito do contexto eleitoral para polarizarem as relações bilaterais através da desinformação e das notícias falsas”, declarou Urrejola.

A ministra disse que o governo chileno está “absolutamente convencido de que esta não é a maneira correta de fazer política quanto se trata de dois chefes de Estado democraticamente eleitos”, segundo reportou o jornal chileno La Tercera.