Facões de ouro e vinho ‘il Mito’: as lembrancinhas bolsonaristas na CPAC

Estrategicamente posicionada na porta de entrada do auditório do Expocentro Balneário Camboriú, que recebe dezenas de palestrantes de direita e extrema direita neste sábado, 6, e domingo, 7, no fórum conservador CPAC Brasil, uma loja de lembrancinhas e bugigangas pode faturar – e muito – com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Intimamente ligado à Conferência de Ação Política Conservadora, o clã Bolsonaro emprestou ao movimento o rosto de seu líder, que estampa uma coleção de placas decorativas, cadernos, canecas, camisetas e até rótulos de vinho na loja.

Entre os itens mais “comuns” disponíveis aos cerca de 3 mil participantes do evento, segundo a organização, estão botons com os dizeres “Fora Lula” e com o conhecido slogan bolsonarista “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, por R$ 9,90. Quem quiser também encontra chaveiros em formato de pistola, uma alusão à “arminha” com os dedos que passou a simbolizar Bolsonaro e seus apoiadores, bem como à defesa, por parte da extrema direita, da flexibilização da compra e porte de armas.

Além disso, a loja oferece cadernos de anotações estampados com o rosto de Bolsonaro, bem como copos térmicos para café. Placas decorativas têm até uma opção de foto do “mito” sem camisa, exibindo a conquista de uma pesca bem-sucedida, enquanto a bandeira de Israel – que virou característica de mobilizações bolsonaristas desde o início da guerra em Gaza contra o Hamas, numa aproximação um tanto insólita de evangélicos e judeus – estava onipresente no evento.

Até aí, tudo dentro do esperado. Mas a seleção de itens surpreende por incluir, ainda, uma série de facas para cortar carne de churrasco, mas que mais parecem itens decorativos pertencentes a uma outra era. Alguns dos facões são banhados em prata, todos têm inscrições – de slogans bolsonaristas ou passagens da Bíblia – e a mais cara, toda banhada a ouro, custa R$ 4.700.

Não para por aí. A loja também conta com uma seleção dos Vinhos Bolsonaro “il Mito”, rótulo criado pelos empresários Abílio Brasileiro e Julio Lemos, do Rio de Janeiro, em 2019. Segundo o site da marca, ela foi concebida “exclusivamente para homenagear” o ex-presidente. Começou apenas com um tinto, de uvas Cabernet Sauvignon ou Carménère, mas agora também tem branco, rosé e espumante. As garrafas são vendidas a cerca de R$ 140, a depender do tipo.

Na expectativa da participação de Javier Milei, presidente da Argentina, como palestrante do evento no domingo, 7, a loja contratou até um imitador para ajudar nas vendas do vinho “il Mito” – e ele fez sucesso entre os visitantes, que pagaram R$ 249 para virem à CPAC.

