Facebook remove vídeo de Trump por ‘informação falsa’ pela 1ª vez

O Facebook tirou do ar um vídeo da conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que contém informações falsas. Na gravação, o republicano diz em entrevista à rede de televisão Fox News que crianças são “quase imunes” ao novo coronavírus.

“Este vídeo inclui alegações falsas de que um grupo de pessoas é imune à Covid-19, o que é uma violação de nossas políticas sobre informações prejudiciais em relação à Covid”, disse Andy Stone, porta-voz do Facebook.

Trump havia feito a declaração para justificar sua pressão a favor da reabertura das escolas no início do próximo ano letivo nos Estados Unidos (que ocorreria nas próximas semanas) e para que os alunos frequentem as aulas pessoalmente, algo que está sendo incentivado pela Casa Branca para acelerar a recuperação econômica.

O porta-voz disse que foi a primeira vez que a empresa de redes sociais removeu um post de Trump por desinformação por conta do coronavírus.

A decisão do Facebook de remover uma mensagem do presidente pela primeira vez ganha destaque em um contexto em que a rede social mais utilizada no mundo tem sido alvo de duras críticas de políticos e ativistas, assim como dos próprios funcionários da empresa, justamente por causa de uma suposta permissividade em relação à conta de Trump.

A direção da empresa, em particular o CEO e cofundador, Mark Zuckerberg, se defende reivindicando a liberdade de expressão, a notoriedade da figura do presidente e seu desejo de não se tornarem árbitros da verdade na Internet.

Já o Twitter, rede mais utilizada por Trump, começou nos últimos meses a ocultar ou eliminar comentários do presidente regularmente, o que desencadeou a ira de políticos e eleitores conservadores, que acusam a rede de censura, e rendeu aplausos de setores progressistas.

Ao ser consultado sobre a decisão da rede social, durante entrevista coletiva na Casa Branca, Trump defendeu-se: “Falo de ficar gravemente doente. Se você olhar para as crianças, elas podem se livrar do coronavírus muito facilmente.”