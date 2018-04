Facebook é multado em R$ 111,7 milhões pela Justiça brasileira

— Em atualização —

O Facebook foi multado nesta quinta-feira (5) em 111,7 milhões de reais por não cooperar com investigações sobre corrupção no estado do Amazonas segundo informado por procuradores federais à agência de notícias Reuters.

O empresa já havia sido multada pela Justiça brasileira em 2016 por não conceder acesso a mensagens trocadas entre suspeitos em uma investigação sobre fraude no sistema de saúde público.

Segundo a agência, os advogados do Facebook consideraram a multa “excessiva e desproporcional”

(Com Reuters)