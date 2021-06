Facebook anuncia que manterá suspensão de Trump até 2023

O Facebook acaba de anunciar que vai manter o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump suspenso por dois anos como punição por seus comentários sobre a invasão ao Capitólio.

Trump, que teve sua conta tirada do ar em janeiro, só poderá utilizá-la novamente em janeiro de 2023.

Nesta data, segundo a plataforma, um painel de especialistas decidirá se “o risco para a segurança pública diminuiu” causado por Trump diminuiu.

“Dada a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão do Sr. Trump, acreditamos que suas ações constituíram uma violação grave de nossas regras que merecem o máximo penalidade disponível sob os novos protocolos de aplicação”, escreveu Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais do Facebook, em postagem feita no blog da empresa nesta sexta-feira.

Ainda de acordo com o Facebook, caso Trump seja reintegrado ficará sujeito sanções caso cometa novas violações. As punições incluem exclusão permanente de sua conta.

O Facebook também disse que está encerrando uma política que trata o conteúdo dos políticos de forma diferente do de outros usuários.

Essa política havia sido usada anteriormente para permitir que Trump, e outros líderes globais, postassem conteúdos em desacordo com as regras da rede social.