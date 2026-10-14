Extrema esquerda e extrema direita ganham força em meio a onda de protestos na França

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, e seu rival da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, estão ganhando força para a disputa eleitoral do ano que vem, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 14, em meio à onda de protestos estudantis e sindicais contra o governo centrista de Emmanuel Macron.

Segundo sondagem do instituto Odoxa, Le Pen lidera a votação do primeiro turno com 37% ou 38%, a depender dos dois cenários propostos. Mélenchon ficaria logo em segundo, com 18% ou 18,5%, a depender do candidato de centro testado — seja Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ambos ex-primeiros-ministros de Macron. Estima-se que Philippe obteria 17% dos votos, enquanto Attal conquistaria apenas 11%.

As eleições presidenciais francesas, às quais Macron não pode voltar a se candidatar, estão previstas para abril e maio do próximo ano.

Em um eventual segundo turno, Le Pen derrotaria Mélenchon com facilidade e também venceria — embora com uma margem mais estreita — caso enfrentasse Philippe.

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Mélenchon já concorreu à presidência três vezes — em 2012, 2017 e 2022 —, mas nunca conseguiu chegar ao segundo turno. Le Pen, por sua vez, também disputou as eleições nessas mesmas três ocasiões; ela chegou ao segundo turno em 2017 e 2022, mas foi derrotada por Macron.

“Instrumentalizados”

Iniciados no fim de setembro, os protestos ganharam força em meio à insatisfação com a falta de professores e os problemas estruturais da rede pública. O movimento, que começou em escolas de ensino médio nos arredores de Paris, chegou às universidades e passou a reunir estudantes, docentes e sindicatos em diferentes regiões do país.

Os protestos também ampliaram o debate sobre a desigualdade no sistema educacional. Quase 10% das horas de aula nas escolas públicas de ensino médio da França não contam com professores, segundo dados do Ministério da Educação. A escassez tem levado famílias com maior poder aquisitivo a transferir os filhos para instituições privadas, tendência que pode aprofundar as diferenças de acesso ao ensino.

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O impasse ocorre enquanto o governo prepara um ajuste fiscal para conter o endividamento do país. Com despesas elevadas e pouca margem para ampliar os investimentos públicos, a gestão Macron enfrenta o desafio de atender às demandas dos estudantes sem abandonar os esforços para equilibrar o orçamento.

O presidente francês, Emmanuel Macron, considera que os estudante têm reivindicações “legítimas”, mas estão sendo “instrumentalizados” por forças políticas, informou nesta quarta-feira uma porta-voz do governo.

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O mandatário pediu ao Executivo que apresentasse “respostas concretas” nas próximas semanas diante dos protestos dos estudantes de ensino médio, declarou a porta-voz Maud Bregeon aos jornalistas.

O Ministério do Interior informou que 161.500 pessoas participaram, na terça-feira, das manifestações realizadas em Paris e em outras cidades. Os sindicatos elevaram o número para 480.000.

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Mélenchon, candidato presidencial do partido de esquerda radical “A França Insubmissa” (LFI), participou de uma das manifestações em Paris.

O “Reagrupamento Nacional” (RN), partido de extrema direita de Le Pen, expressou apoio aos policiais mobilizados e responsabilizou os estudantes pelos episódios de violência.

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Centenas de escolas fecharam em meio à mobilização estudantil, e dezenas sofreram danos. Os alunos protestam contra instalações deterioradas e falta de professores. Servidores públicos, por sua vez, se mobilizam contra propostas de congelamento salarial. Embora tenham reivindicações distintas, os movimentos convergem na resistência à perda de qualidade dos serviços e às restrições orçamentárias.

O primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, afirmou nesta quarta-feira que 248 estudantes ficaram feridos, na maioria dos casos, em episódios de “violência urbana”. Um total de 937 policiais e 149 membros do corpo docente também ficaram feridos, declarou Lecornu durante uma sessão de perguntas no Parlamento.

O Ministério da Justiça informou que cerca de 8.000 pessoas foram detidas desde o início dos protestos, no fim de setembro.