Extrema direita sofre revés com rejeição de ‘Brexit suíço’ para limitar população a 10 milhões

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Eleitores da Suíça rejeitaram proposta da direita radical para limitar a população a 10 milhões até 2050, com 54,79% de votos contrários. A medida, apelidada de “Brexit suíço”, visava conter o crescimento populacional, mas gerava preocupações sobre a economia e relações com a União Europeia.

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Os eleitores da Suíça rejeitaram, no domingo 14, uma proposta anti-imigração defendida pela extrema direita, que pretendia limitar a população do país a 10 milhões de habitantes até 2050.

A apuração preliminar mostrou que 54,79% dos votantes disseram “não” à chamada “iniciativa da sustentabilidade”, enquanto 45,21% apoiaram a medida. A participação no referendo foi de 58,86%.

A proposta foi apresentada pelo partido União Democrática do Centro (UDC/SVP), a maior força política do Parlamento suíço. A legenda argumentava que o crescimento populacional tem pressionado a infraestrutura, o mercado imobiliário, os serviços públicos e os recursos naturais do país.

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O ministro da Justiça, Beat Jans, comemorou o resultado, mas afirmou que o governo continuará buscando medidas para responder às preocupações da população sobre habitação e imigração.

Anti-imigração

Caso fosse aprovada, a iniciativa obrigaria o governo a impedir que a população permanente ultrapassasse 10 milhões de habitantes até meados do século. O plano previa medidas como restrições à concessão de autorizações de residência, ao reagrupamento familiar e ao acolhimento de requerentes de asilo. Se a população alcançasse 9,5 milhões antes de 2050, as autoridades teriam de adotar ações imediatas para conter o crescimento.

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O texto também determinava que, se o limite de 10 milhões fosse superado, a Suíça teria de abandonar o acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia, sua principal parceira comercial. Por causa desse risco, a consulta chegou a ser apelidada por críticos de “Brexit suíço”.

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Embora não faça parte do bloco, a Suíça mantém estreitos vínculos econômicos e comerciais com o bloco. O governo federal, o Parlamento, sindicatos e associações empresariais se posicionaram contra a proposta, alertando para possíveis prejuízos à economia e à disponibilidade de mão de obra estrangeira em diversos setores.

Demografia

Atualmente, a Suíça tem cerca de 9,1 milhões de habitantes, dos quais mais de um quarto são estrangeiros. Desde a entrada em vigor do acordo de livre circulação com a União Europeia, em 2002, a população do país cresceu cerca de 23%, enquanto a economia registrou expansão semelhante no mesmo período.

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Em outra consulta realizada no mesmo dia, os suíços aprovaram mudanças na legislação do serviço civil, endurecendo as condições de acesso ao sistema alternativo ao serviço militar obrigatório.