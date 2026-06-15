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Extrema direita sofre revés com rejeição de ‘Brexit suíço’ para limitar população a 10 milhões

Cerca de 55% da população votou 'não' no referendo anti-imigrantes para reduzir entrada de estrangeiros no país, com risco à livre circulação de pessoas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 10h38
Vista da bandeira suíça em um barco no lago Lucerna, na Suíça central.
Vista da bandeira suíça em um barco no lago Lucerna, na Suíça central.  (Hadi Zaher/Getty Images)
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Extrema direita sofre revés com rejeição de ‘Brexit suíço’ para limitar população a 10 milhões Priorize VEJA no Google

Os eleitores da Suíça rejeitaram, no domingo 14, uma proposta anti-imigração defendida pela extrema direita, que pretendia limitar a população do país a 10 milhões de habitantes até 2050.

A apuração preliminar mostrou que 54,79% dos votantes disseram “não” à chamada “iniciativa da sustentabilidade”, enquanto 45,21% apoiaram a medida. A participação no referendo foi de 58,86%.

A proposta foi apresentada pelo partido União Democrática do Centro (UDC/SVP), a maior força política do Parlamento suíço. A legenda argumentava que o crescimento populacional tem pressionado a infraestrutura, o mercado imobiliário, os serviços públicos e os recursos naturais do país.

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O ministro da Justiça, Beat Jans, comemorou o resultado, mas afirmou que o governo continuará buscando medidas para responder às preocupações da população sobre habitação e imigração.

Anti-imigração

Caso fosse aprovada, a iniciativa obrigaria o governo a impedir que a população permanente ultrapassasse 10 milhões de habitantes até meados do século. O plano previa medidas como restrições à concessão de autorizações de residência, ao reagrupamento familiar e ao acolhimento de requerentes de asilo. Se a população alcançasse 9,5 milhões antes de 2050, as autoridades teriam de adotar ações imediatas para conter o crescimento.

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O texto também determinava que, se o limite de 10 milhões fosse superado, a Suíça teria de abandonar o acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia, sua principal parceira comercial. Por causa desse risco, a consulta chegou a ser apelidada por críticos de “Brexit suíço”.

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Embora não faça parte do bloco, a Suíça mantém estreitos vínculos econômicos e comerciais com o bloco. O governo federal, o Parlamento, sindicatos e associações empresariais se posicionaram contra a proposta, alertando para possíveis prejuízos à economia e à disponibilidade de mão de obra estrangeira em diversos setores.

Demografia

Atualmente, a Suíça tem cerca de 9,1 milhões de habitantes, dos quais mais de um quarto são estrangeiros. Desde a entrada em vigor do acordo de livre circulação com a União Europeia, em 2002, a população do país cresceu cerca de 23%, enquanto a economia registrou expansão semelhante no mesmo período.

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Em outra consulta realizada no mesmo dia, os suíços aprovaram mudanças na legislação do serviço civil, endurecendo as condições de acesso ao sistema alternativo ao serviço militar obrigatório.

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