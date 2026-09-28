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Extrema direita ganha espaço com recorde de cadeiras no Senado da França

Reunião Nacional multiplicou por quatro o número de cadeiras antes das eleições presidenciais do ano que vem

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 07h37
Mulher branca de meia-idade, cabelos loiros ondulados, olhos verdes, vestindo blazer rosa claro e colar dourado, olhando para frente com expressão séria. Fundo desfocado em tons de roxo e azul
A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen. 07/07/2026 - (Christian Hartmann/AFP)
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O partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) e seus aliados conquistaram no domingo, 27, um recorde de 14 cadeiras no Senado da França, multiplicando por quatro o número de representantes na casa e avançando antes das eleições presidenciais do ano que vem.

Em 2014, quando entrou pela primeira vez no Senado, o Reunião Nacional tinha apenas dois senadores entre as 384 cadeiras em disputa. Em 2023, foram apenas três cadeiras.

A líder da extrema direita e candidata à Presidência pelo RN, Marine Le Pen, afirmou que “trata-se de uma vitória histórica e um marco importante, com a formação de um grupo no Senado pela primeira vez”.

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Embora o RN seja atualmente o maior partido de oposição isolado na Assembleia Nacional e conte com o maior número de eurodeputados franceses, até o momento nunca teve uma bancada no Senado, onde sua presença tem sido reduzida.

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O Senado utiliza um sistema de votação indireta, no qual autoridades locais eleitas escolhem novos senadores para metade da câmara alta a cada três anos, com cada um cumprindo um mandato de seis anos. A votação realizada no domingo por prefeitos e vereadores locais reflete diretamente o crescimento do apoio ao Reunião Nacional em cidades de médio porte durante as últimas eleições municipais, em março, além de demonstrar que o partido conta com o apoio de prefeitos rurais independentes.

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Nove senadores do RN foram eleitos no domingo, além dos três que conquistaram suas cadeiras em 2023. Outros dois foram eleitos pelas listas do União da Direita para a República (UDR). O presidente do RN, Jordan Bardella, afirmou que os senadores de seu partido formarão um grupo com os aliados do UDR.

Nas eleições legislativas antecipadas de 2024, o RN emergiu como maior partido na câmara baixa do Parlamento, a Assembleia Nacional, porém muito distante da maioria absoluta.

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O deputado do RN Sébastien Chenu classificou os ganhos recentes como um “impulso para a campanha presidencial” e afirmou que não há “mais teto de vidro” para o partido. Edwige Diaz, que conquistou uma vitória expressiva para o RN nas eleições para o Senado no departamento de Gironde, nos arredores de Bordeaux, também disse ao jornal Le Parisien que “isso será muito útil para nós antes da eleição presidencial”.

Disputa presidencial

Marine Le Pen e o concorrente da extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon aparecem chegando ao segundo turno da eleição presidencial do próximo ano em todos os cinco cenários pesquisados, segundo uma sondagem publicada nesta segunda-feira. O vencedor será o sucessor do presidente Emmanuel Macron, de centro-direita, que já terá cumprido o limite de dois mandatos consecutivos.

Os resultados da pesquisa sugerem que os eleitores franceses poderão enfrentar uma disputa entre extremos no pleito, marcado para abril e maio do ano que vem, com os candidatos de centro ficando para trás em um momento de alta de preços, economia estagnada e instabilidade geopolítica.

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