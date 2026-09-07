Extrema direita atropela rivais em eleição local alemã e Europa fala em ‘momento grave’

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O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve uma vitória decisiva na Saxônia-Anhalt com 44% dos votos, superando rivais históricos. Contudo, não alcançou a maioria absoluta, deixando em aberto a formação do governo local, algo inédito desde 1945. A conquista histórica reacende debates e gera alarme entre líderes europeus.

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O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) conquistou uma vitória decisiva, no domingo 6, no estado da Saxônia-Anhalt, no leste do país, ficando muito à frente de seus rivais tradicionais. No entanto, resultados preliminares mostram que o partido obteve 44% dos votos contra 18% da conservadora União Democrata-Cristã (CDU), não alcançando a maioria absoluta e deixando em aberto como será formado o governo local.

Em números absolutos, a AfD tem 39 cadeiras no Parlamento regional, três a menos que as 42 necessárias para alcançar a maioria, por isso não está claro se poderá governar sozinha. Nenhuma região alemã é governada pela extrema direita desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e negociações complexas sobre quem governará o estado estão por vir.

“Fizemos história neste país”, proclamou o líder regional da AfD, Ulrich Siegmund, à emissora alemã ARD. “Precisamos de uma mudança política fundamental”, acrescentou, comemorando os “resultados dos sonhos”.

Nas eleições legislativas de 2025, a turma extremista se tornou a principal força de oposição no país. Na votação de Saxônia-Anhalt, dobraram os votos que tiveram no último pleito local, em 2021, e dispararam na frente dos social-democratas (SPD), que ficaram com 9,3% dos votos, bem como dos Verdes (8,9%) e do partido de esquerda Die Linke (8,6%).

Caso a legenda assuma o Executivo no nível estadual, teria poderes sobre o policiamento, a educação local e a cultura. A Saxônia-Anhalt tem uma população pequena, de 2,1 milhões de habitantes, e a seção estadual do partido é classificada pelo serviço de inteligência interno da Alemanha como “extremista de direita” — uma classificação rejeitada por Siegmund, bem como pelos líderes nacionais da AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla.

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No domingo 6, Siegmund afirmou que não pretende liderar um governo de minoria, embora os líderes nacionais do partido considerem essa possibilidade.

“Se necessário, haverá novas eleições, e então obteremos 50% ou 55%”, disse ele, embora tenha acrescentado que está disposto a trabalhar com parlamentares individuais ou com outro partido para formar alianças.

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Uma ideia em discussão é a possibilidade de um acordo informal no qual uma sigla nanica — a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), que mistura ideias econômicas esquerdistas com posições sociais ultraconservadoras — ofereceria apoio tácito para permitir que a AfD formasse um governo de minoria. Os populistas de esquerda, que conquistaram cinco cadeiras no pleito, também adotam uma postura anti-imigração e apoiam a importação de gás russo.

A AfD sinalizou abertura para dialogar, mas todos os partidos — com exceção da BSW — recusam-se a cooperar com a extrema direita.

Golpe para Merz

O chanceler alemão, Friedrich Merz, chamou uma reunião de emergência nesta segunda-feira, 7, com líderes de seu partido, a CDU, para discutir a derrota na Saxônia-Anhalt. O chefe do Executivo estadual, Sven Schulze, da CDU, denunciou que sua campanha foi afetada pelas políticas do governo federal.

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Em meio à queda de seus índices de popularidade, Merz foi descrito por Ulrich Siegmund como “um bom promotor da campanha” de seu partido, embora tenha dito que está com “a mão estendida” para tratar da formação de um governo regional da AfD. Já Alice Weidel convocou “a CDU, ou parte da CDU”, a negociar, embora a legenda de Merz tenha descartado uma aliança com a extrema direita.

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A dimensão da derrota pode reacender o debate dentro da CDU, onde alguns integrantes defendem há anos uma aproximação com a AfD.

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Siegmund prometeu endurecer a política migratória, acabar com a obrigatoriedade da frequência escolar e modificar o currículo de história, que considera excessivamente centrado na responsabilidade da Alemanha pelos crimes do Terceiro Reich.

Merz, por sua vez, chegou ao poder em maio de 2025 prometendo endurecer a política migratória, mas despencou nas pesquisas, pressionado pela fraqueza da economia, por conflitos com os social-democratas, seus parceiros na coalizão federal, e por uma série de gafes.

‘Momento grave’

Políticos tradicionais de toda a Europa expressaram alarme depois da vitória da AfD. Na Alemanha, o presidente do Conselho Central dos Judeus, Josef Schuster, declarou-se “consternado” com o resultado, em entrevista ao jornal Welt.

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“Isso claramente envia um sinal muito, muito preocupante”, disse o ministro das Finanças da França, Roland Lescure, nesta segunda. “Isso mostra que enfrentamos um grande desafio diante de uma onda populista que se espalha pelo mundo hoje e à qual devemos resistir.”

Os comentários de Lescure ecoaram declarações semelhantes feitas na noite de domingo pelo ministro de Assuntos Europeus da França, Benjamin Haddad, que publicou nas redes sociais: “Ver a extrema direita prevalecer nas eleições regionais alemãs marca um momento muito grave para a Europa (…) o nacionalismo e a xenofobia nunca serão a resposta. Não podemos esquecer a nossa história.”

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O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, também classificou os resultados como “um sinal muito preocupante” nesta segunda, enquanto o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou na noite de domingo: “Apenas idiotas ou traidores podem se alegrar com o triunfo da AfD na Alemanha”.

O chanceler da Itália, Antonio Tajani, disse ter recebido os resultados como “uma notícia terrível” porque “diz respeito a uma força política que é antagônica aos valores liberais e ocidentais”.

Enquanto isso, líderes de extrema direita comemoraram a conquista. Na Espanha, Santiago Abascal, do ultranacionalista Vox, falou em um “resultado espetacular que representa uma grande esperança para a Alemanha e a Europa”, enquanto o português André Ventura, do partido Chega, elogiou uma “vitória histórica”.