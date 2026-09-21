Extrema direita alemã diz ser ‘novo partido do povo’ após vitória eleitoral

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Em Berlim, por outro lado, a esquerda radical Die Linke liderou com 25% dos votos, enquanto a CDU ficou com cerca de 19%. A AfD alcançou 16,3%, ampliando sua presença na capital em relação à eleição anterior. Os resultados vieram apenas duas semanas depois de outra derrota da CDU para a extrema direita na Saxônia-Anhalt e aumentaram as dúvidas dentro do sistema político alemão sobre o futuro de Merz.

Golpe para Merz

O chanceler alemão, Friedrich Merz, tenta reafirmar nesta segunda-feira, 21, sua autoridade à frente do governo após a nova rodada de derrotas eleitorais que aprofundou a pressão sobre sua liderança.

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Apesar do duro resultado, Merz descartou a possibilidade de deixar o cargo. Em discurso no domingo, ele classificou o desempenho de seu partido em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental como um “desastre”, mas afirmou que continuará como “presidente da CDU” e como “chanceler”. “Assumo essa responsabilidade porque quero fazer nosso país avançar”, declarou.

As derrotas expõem uma mudança mais ampla no cenário político alemão, com o avanço de partidos à direita e à esquerda das legendas tradicionais. A AfD, que defende políticas migratórias mais rígidas e se opõe ao apoio militar alemão à Ucrânia, vem ganhando força sobretudo no leste do país. Já em Berlim, o Die Linke se beneficiou principalmente da insatisfação com o custo da moradia e da alta dos aluguéis.

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Merz chegou ao poder em maio de 2025 prometendo endurecer a política migratória, mas despencou nas pesquisas, pressionado pela fraqueza da economia, por conflitos com os social-democratas, seus parceiros na coalizão federal, e por uma série de gafes.