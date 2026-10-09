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Expulso, ex-príncipe Andrew deixa mansão real e recebe indenização

Irmão de Charles III deixou sua antiga residência, a Royal Lodge, nesta sexta-feira, 9

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 16h39
O ex-príncipe Andrew
O ex-príncipe Andrew (DANIEL LEAL/AFP)
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Despojado de seu status real, Andrew Mountbatten-Windsor entregou as chaves de sua antiga residência em Windsor, a Royal Lodge, nesta sexta-feira, 9. O ex-príncipe havia sido do local pelo Rei Charles III no ano passado, na esteira das revelações envolvendo sua proximidade com o infame criminoso sexual Jeffrey Epstein.

De acordo com informações divulgadas pelo Crown State, Andrew rescindiu seu contrato e recebeu uma indenização de US$ 400 mil. No entanto, o valor foi utilizado para cobrir as despesas relacionadas à reforma do local, estimadas em US$ 2,4 milhões, com o restante do valor sendo emprestado pelo Rei Charles.

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