Expulso, ex-príncipe Andrew deixa mansão real e recebe indenização

Despojado de seu status real, Andrew Mountbatten-Windsor entregou as chaves de sua antiga residência em Windsor, a Royal Lodge, nesta sexta-feira, 9. O ex-príncipe havia sido do local pelo Rei Charles III no ano passado, na esteira das revelações envolvendo sua proximidade com o infame criminoso sexual Jeffrey Epstein.

De acordo com informações divulgadas pelo Crown State, Andrew rescindiu seu contrato e recebeu uma indenização de US$ 400 mil. No entanto, o valor foi utilizado para cobrir as despesas relacionadas à reforma do local, estimadas em US$ 2,4 milhões, com o restante do valor sendo emprestado pelo Rei Charles.

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