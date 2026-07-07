Explosões perto de hotel onde Macron está hospedado na Síria deixam ao menos 18 feridos

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Um dos explosivos estava dentro de um veículo estacionado e outro foi colocado em uma caçamba de lixo, segundo o ministério, que informou que conclusões preliminares indicam que ambos dispositivos foram improvisados.

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Resposta de Macron

Horas após o incidente, Macron afirmou em suas redes sociais que sua visita à Síria continua, sem mencionar as explosões. O francês e tornou o primeiro líder da Europa Ocidental a viajar para a Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad em 2024. O presidente também foi o primeiro presidente ocidental a receber Ahmed al-Shar’a após a queda de Assad, apostando na transição síria, em maio de 2025.

“Nada poderá sufocar a aspiração das sírias e dos sírios de viver numa Síria plenamente soberana, segura, pluralista e unida. Esta manhã encontrei a Síria em toda a sua diversidade. Vi a dignidade, a coragem e a determinação. A minha visita prossegue”, escreveu o presidente.

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De acordo com o Ministério do Interior, uma investigação está em curso para determinar o responsável pelo ataque.

O episódio representa um revés para o novo governo sírio, que busca reconstruir um país devastado por 13 anos de guerra e projetar uma imagem de estabilidade após encerrar mais de cinco décadas de regime autoritário da família Assad. Este é o segundo incidente com bombas na Síria em menos de uma semana. Na última quinta-feira, uma explosão em um café em Damasco deixou seis pessoas mortas e 22 feridas.