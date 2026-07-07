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Explosões perto de hotel onde Macron está hospedado na Síria deixam ao menos 18 feridos

Presidente francês estava em reunião com o seu homólogo sírio quando dois dispositivos foram detonados

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 09h10 | Atualizado em 7 jul 2026, 09h10
Forças de segurança adotam medidas rigorosas após duas explosões consecutivas ocorridas perto do prédio do Ministério do Turismo, em Damasco, na Síria, em 7 de julho de 2026.
Forças de segurança adotam medidas rigorosas após duas explosões consecutivas ocorridas perto do prédio do Ministério do Turismo, em Damasco, na Síria, em 7 de julho de 2026. (Hisam Hac Omer/Anadolu/Getty Images)
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Explosões perto de hotel onde Macron está hospedado na Síria deixam ao menos 18 feridos Priorize VEJA no Google

Duas explosões em Damasco, capital da Síria, deixaram ao menos 18 pessoas feridas, incluindo quatro policiais, nesta terça-feira, 7, perto do hotel onde o presidente da França, Emmanuel Macron, está hospedado. 

Macron estava no palácio presidencial para uma reunião com o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, quando dois dispositivos explosivos foram detonados em uma rua de uma área movimentada de Damasco, perto do hotel Four Seasons, onde o líder francês está hospedado. O local da explosão também fica entre o Ministério do Turismo sírio e o Museu Nacional. 

Ainda não se sabe se as explosões e a visita do presidente francês têm alguma relação. O Ministério do Interior da Síria afirmou que as forças de segurança detectaram os dois explosivos durante operações de campo e que unidades especializadas estavam realizando procedimentos para desativá-los quando as explosões ocorreram.

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Um dos explosivos estava dentro de um veículo estacionado e outro foi colocado em uma caçamba de lixo, segundo o ministério, que informou que conclusões preliminares indicam que ambos dispositivos foram improvisados.

Dois homens de terno escuro apertam as mãos diante de bandeiras da França e da Síria. O da esquerda, com óculos de sol azuis, sorri. O da direita, com barba, tem expressão séria.
O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa (direita), aperta as mãos do presidente da França, Emmanuel Macron, antes de uma reunião no Palácio do Povo em Damasco, em 7 de julho de 2026. (LUDOVIC MARIN / POOL/AFP)
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+ Vídeo: explosão de carro-bomba mata soldado e deixa mais de 20 pessoas feridas na Síria

Resposta de Macron

Horas após o incidente, Macron afirmou em suas redes sociais que sua visita à Síria continua, sem mencionar as explosões. O francês e tornou o primeiro líder da Europa Ocidental a viajar para a Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad em 2024. O presidente também foi o primeiro presidente ocidental a receber Ahmed al-Shar’a após a queda de Assad, apostando na transição síria, em maio de 2025.

“Nada poderá sufocar a aspiração das sírias e dos sírios de viver numa Síria plenamente soberana, segura, pluralista e unida. Esta manhã encontrei a Síria em toda a sua diversidade. Vi a dignidade, a coragem e a determinação. A minha visita prossegue”, escreveu o presidente.

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De acordo com o Ministério do Interior, uma investigação está em curso para determinar o responsável pelo ataque.

O episódio representa um revés para o novo governo sírio, que busca reconstruir um país devastado por 13 anos de guerra e projetar uma imagem de estabilidade após encerrar mais de cinco décadas de regime autoritário da família Assad. Este é o segundo incidente com bombas na Síria em menos de uma semana. Na última quinta-feira, uma explosão em um café em Damasco deixou seis pessoas mortas e 22 feridas.

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