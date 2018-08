Explosão perto do aeroporto de Bolonha deixa um morto e 55 feridos

Uma pessoa morreu e outras 55 ficaram feridas após uma explosão que aconteceu nesta segunda (6) perto do aeroporto de Bolonha, no norte da Itália. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma impressionante bola de fogo em meio aos carros, além de uma enorme nuvem de fumaça que podia ser vista a quilômetros do local da explosão.

Bombeiros correram para o local e estão lutando contra as chamas no desvio em Borgo Panigale, de acordo com a imprensa local. Cerca de 14 dos feridos estão em estado grave e já recebem socorro.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a explosão foi provocada por dois caminhões, um deles com carga inflamável, que colidiram em uma rodovia perto do aeroporto.

Parte de uma ponte desmoronou, e o fogo se espalhou para um estacionamento que ficava abaixo da construção, onde vários outros veículos pegaram fogo.