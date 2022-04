Explosão em refinaria ilegal na Nigéria deixa 100 mortos

Uma explosão em uma refinaria ilegal de petróleo no estado de Rios, na Nigéria, deixou ao menos 100 mortos. As informações foram confirmadas pelo governo local e por uma organização de proteção ambiental. As mortes foram causadas principalmente pelo fogo decorrente da explosão e que atingiu diversos veículos que aguardavam para comprar gasolina no local.

A pobreza do delta do Níger tornam o refino ilegal, conhecido como “Kpo Fire”, ou “fogo de kpo”, um negócio atrativo. Os criminosos perfuram poços de grandes empresas e extraem o petróleo, que posteriormente é refinado em tanques improvisados às margens do rio. O governo da Nigéria, maior produtor de petróleo do continente africano, estimam que cerca de 200 mil barris, o equivalente a 10% de toda a produção, são perdidos diariamente para aqueles que vandalizam os canos.

A atividade, no entanto, é extremamente perigosa. Em outubro do ano passado, por exemplo, 25 pessoas, incluindo crianças, foram mortas em outro acidente semelhante. Além disso, a ação ilegal tem provocado vazamentos em fazendas, lagoas e riachos, piorando a já crítica situação ambiental da região e provocando ainda problemas respiratórios na população.

Em janeiro deste ano, o governo nigeriano anunciou que tomaria medidas drásticas para acabar com os locais de refino ilegal. Representantes da ação na região de Port Harcourt chegaram a anunciar que 128 dos 142 centros ilegais identificados pelas autoridades haviam sido destruídos, mas a explosão deste final de semana mostra que o problema ainda é grave e está longe de ter sido resolvido.

Com informações da Reuters